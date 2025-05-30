От Шахтьор (Донецк) до полуаматьори: ето съперниците на ЦСКА, Черно море и Арда в Европа

Два български отбора ще стартират евроучастието си от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Това са Черно море и победителят от двойката Арда - ЦСКА.

Варненци и “сините” от Кърджали ще са в урната на непоставените, докато “червените” - в тази на фаворитите.

Към момента потенциалните съперници са изключително много и включват и такива от Лига Европа. А при определени обстоятелства противник на нашите тимове може да е дори Шахтьор (Донецк), ако отпадне, да кажем от Левски, в първи предварителен кръг на ЛЕ.



Непосредствено преди жребия УЕФА ще направи по-детайлна разбивка и почти сигурно българските клубове ще се изправят срещу тим от региона, от бившия СССР, Кипър или Израел.

Ето съперниците на ЦСКА:

Бейтар Йерусалим (Израел), Торшавн (Фарьорски острови), Арис (Кипър), Хамарби (Швеция), Хибърниънс (Малта), АИК (Швеция), Вараздин (Хърватия), Раднички (Сърбия), Нови Пазар (Сърбия), Жилина (Словакия), Олександрия (Украйна), Полисия (Украйна), Гьор ЕТО (Унгария), Университатея Клуж (Румъния), Араз (Азербайджан), Зимбру (Молдова), Дрогеда (Ирландия), Акурейри (Исландия), Дънганън (Северна Ирландия), Банга (Литва), УНА (Люксембург), Спаери (Грузия), Зира или Туран (Азербайджан).

Ако преодолеят първия предварителен кръг, където са поставени:

Сейнт Патрик (Ирландия), Ла Фиорита (Сан Марино), Сутиеска (Черна гора), Влазния (Албания), Кауно (Литва), Ордабаси (Казахстан), Флориана (Малта), Копер (Словения), Дечич (Черна гора), Урарту (Армения), Торпедо (Беларус), Сейнт Джоузеф (Гибралтар), Дила Гори (Грузия),.

Непоставени от първия предварителен кръг, ако отстранят някой от гореизброените поставени в първия предварителен кръг:

Санта Колома (Андора), Динамо Брест (Беларус), Ауда (Латвия), Неман Гродно (Беларус), Магпейс (Гибралтар), Атлетик (Андора), Торпедо (Грузия), Валур (Исландия), Тре Фиори (Сан Марино),Железничар (Босна), Клифтънвил (Северна Ирландия), Биркиркара (Малта), Расинг (Люксембург), Силекс (Северна Македония), Даугавилс (Латвия), Малишева (Косово), Сейнайоки (Финландия), Рунавик (Фарьорски острови), Хегелман (Литва), Калю (Естония), Динамо Тирана (Албания), Хавърфордуест (Уелс), Пенибонт (Уелс), Вардар (Северна Македония), Работнички (Северна Македония).

Отпаднал от първия предварителен кръг на Лига Европа:

Пакши (Унгария), Сабах или Зира (Азербайджан), Илвес Тампере (Финландия), Актобе (Казахстан), Прищина (Косово);

или някой от следните отбори, при положение, че отпадне от горепосочените, включително и от Левски, в първия предварителен кръг на Лига Европа:

Шахтьор Донецк (Украйна), Легия (Полша), Партизан (Сърбия), Шериф (Молдова), Клуж (Румъния), Апоел Беер-Шева (Израел), Целие (Словения), Спартак Търнава (Словакия).

Ето съперниците на Черно море и Арда:

АЗ Алкмаар (Нидерландия), Спарта Прага (Чехия), Истанбул Башакшехир (Турция), Макаби Хайфа (Израел), Омония Никозия (Кипър), Ягелония (Полша), Санта Клара (Португалия), Астана (Казахстан), Шарлероа (Белгия), Хайдук Сплит (Хърватия), Рига (Латвия), Марибор (Словения), АЕК Атина (Гърция), Балкани (Косово), Дунайска Стреда (Словакия), Раков (Полша), Викинг (Норвегия), Розенборг (Норвегия), Арис (Гърция), Арарат-Армения (Армения), Аустрия Виена (Австрия), Вадуц (Лихтенщайн), Дънди Юнайтед (Шотландия), Брьондби (Дания), Пушкаш (Унгария), Универстатея Крайова (Румъния), Бейтар Йерусалим (Израел)

Ако преодолеят първи предварителен кръг, където са поставени:

Шамрок (Ирландия), Борац (Босна), ХИК (Финландия), Флора (Естония), Класвик (Фарьорски острови), Викингур (Исландия), Пюник (Армения), Петрокуб (Молдова), Ларн (Северна Ирландия), Пайде (Естония), Дюделанж (Люксембург), Партизани (Албания)

Непоставени от първия предварителен кръг, ако отстранят някой от гореизброените поставени в първия предварителен кръг:

Санта Колома (Андора), Динамо Брест (Беларус), Ауда (Латвия), Неман Гродно (Беларус), Магпейс (Гибралтар), Атлетик (Андора), Торпедо (Грузия), Валур (Исландия), Тре Фиори (Сан Марино),Железничар (Босна), Клифтънвил (Северна Ирландия), Биркиркара (Малта), Расинг (Люксембург), Силекс (Северна Македония), Даугавилс (Латвия), Малишева (Косово), Сейнайоки (Финландия), Рунавик (Фарьорски острови), Хегелман (Литва), Калю (Естония), Динамо Тирана (Албания), Хавърфордуест (Уелс), Пенибонт (Уелс), Вардар (Северна Македония), Работнички (Северна Македония).

Отбори, които все още не са ясни: по един тим от Австрия, Дания и Швейцария.

Отпаднал от първия предварителен кръг на Лига Европа:

Хекен (Швеция), АЕК (Кипър) или някой от следните отбори, при положение че отпадне от Хекен или АЕК: Шахтьор Донецк (Украйна), Легия (Полша), Партизан (Сърбия), Шериф (Молдова), Клуж (Румъния), Апоел Беер-Шева (Израел), Целие (Словения), Спартак Търнава (Словакия).