Резултати, голмайстори и класиране след 28-ия кръг на Елитната група до 17 години

Лидерите в калсирането на Елитната група до 17 години Левски и Септември спечелиха своите срещи в 27-ия кръг. "Сините" победиха Национал с 1:0, докато септемврийци се справиха с ЦСКА 1948.В дербито на Пловдив Ботев се поздрави с успех, Лудогорец и ЦСКА направиха зрелищно реми.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 1:2
0:1 Самуил Цонов (25')
0:2 Мартин Георгиев (63')
1:2 Николай Димитров (72')
Национал - Левски 0:1
0:1 Кирил Манчев (62')
Лудогорец - ЦСКА 2:2
1:0 Мартин Николов (48')
2:0 Максим Минков (50')
2:1 Александър Донев (60')
2:2 Сами Хайдар (62')
ЦСКА 1948 - Септември 2:4
1:0 Иван Дейков (9')
1:1 Борислав Стоичков (15')
2:1 Данило Терасенко (55')
2:2 Васил Василов (60')
2:3 Димитър Мрънков (65')
2:4 Димитър Челебиев (90'+3) д
Втора осмица:
Фратрия - Пирин 4:1
1:0 Деан Василев (37')
2:0 Иван Павлов (44')
3:0 Дейвид Курт (57')
3:1 Калоян Ангелов (67')
4:1 Иван Павлов (89')
Хебър - Славия 1:3
0:1 Константин Панов (41')
1:1 Атанас Георгиев (64')
1:2 Ивайло Димитров (67')
1:3 Константин Панов (90'+3)
Черно море - Етър 2:0
1:0 Димитър Кичуков (34')
2:0 Боян Русинов (66')
Берое - Пловдив 2015 0:2
0:1 Теодор Колев (62')
0:2 Даниел Минев (90'+1)