Резултати, голмайстори и класиране след 28-ия кръг на Елитната група до 17 години

Лидерите в калсирането на Елитната група до 17 години Левски и Септември спечелиха своите срещи в 27-ия кръг. "Сините" победиха Национал с 1:0, докато септемврийци се справиха с ЦСКА 1948.В дербито на Пловдив Ботев се поздрави с успех, Лудогорец и ЦСКА направиха зрелищно реми.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 1:2

0:1 Самуил Цонов (25')

0:2 Мартин Георгиев (63')

1:2 Николай Димитров (72')

Национал - Левски 0:1

0:1 Кирил Манчев (62')

Лудогорец - ЦСКА 2:2

1:0 Мартин Николов (48')

2:0 Максим Минков (50')

2:1 Александър Донев (60')

2:2 Сами Хайдар (62')

ЦСКА 1948 - Септември 2:4

1:0 Иван Дейков (9')

1:1 Борислав Стоичков (15')

2:1 Данило Терасенко (55')

2:2 Васил Василов (60')

2:3 Димитър Мрънков (65')

2:4 Димитър Челебиев (90'+3) д

Втора осмица:

Фратрия - Пирин 4:1

1:0 Деан Василев (37')

2:0 Иван Павлов (44')

3:0 Дейвид Курт (57')

3:1 Калоян Ангелов (67')

4:1 Иван Павлов (89')

Хебър - Славия 1:3

0:1 Константин Панов (41')

1:1 Атанас Георгиев (64')

1:2 Ивайло Димитров (67')

1:3 Константин Панов (90'+3)

Черно море - Етър 2:0

1:0 Димитър Кичуков (34')

2:0 Боян Русинов (66')

Берое - Пловдив 2015 0:2

0:1 Теодор Колев (62')

0:2 Даниел Минев (90'+1)