Резултати, голмайстори и класиране след 27-ия кръг на Елитната група до 16 години

Без грешки за лидерите в 27-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец обърна Левски в Разград, Септември се справи с Локомотив (Пловдив), Славия и Национал не се победиха, докато ЦСКА записа първа победа за втория полусезон след успех над Ботев.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Септември - Локомотив (Пловдив) 3:1
1:0 Виктор Георгиев (15')
2:0 Димитър Маринов (31')
3:0 Никола Димитров (59')
3:1 Благой Полежански (80')
Славия - Национал 1:1
0:1 Калоян Симеонов (7')
1:1 Стоян Кочуков (24')
Лудогорец - Левски 2:1
0:1 Лазар Петров (23')
1:1 Йоан Нофал (74')
2:1 Еди Стефанов (83')
ЦСКА - Ботев (Пловдив) 1:0
1:0 Георги Стефанов (60')
Втора осмица:
Арда - Етър 0:0
Дунав - Спартак (Плевен) 1:0
1:0 Ангел Костадинов (28')
Звезденбург - Хебър 2:1 /прекратен/
0:1 Ивайло Шуманов (23')
1:1 Мехмед Тодоров (57')
2:1 Мехмед Тодоров (61') д
Пловдив 2015 - Пирин 2:0
1:0 Кристиян Борисов (55')
2:0 Кристиян Борисов (80')