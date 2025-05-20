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Резултати, голмайстори и класиране след 27-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 20 май 2025 | 19:11
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Без грешки за лидерите в 27-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец обърна Левски в Разград, Септември се справи с Локомотив (Пловдив), Славия и Национал не се победиха, докато ЦСКА записа първа победа за втория полусезон след успех над Ботев.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Септември - Локомотив (Пловдив) 3:1
1:0 Виктор Георгиев (15')
2:0 Димитър Маринов (31')
3:0 Никола Димитров (59')
3:1 Благой Полежански (80')

Славия - Национал 1:1
0:1 Калоян Симеонов (7')
1:1 Стоян Кочуков (24')

Лудогорец - Левски 2:1
0:1 Лазар Петров (23')
1:1 Йоан Нофал (74')
2:1 Еди Стефанов (83')

ЦСКА - Ботев (Пловдив) 1:0
1:0 Георги Стефанов (60')

Втора осмица:

Арда - Етър 0:0

Дунав - Спартак (Плевен) 1:0
1:0 Ангел Костадинов (28')

Звезденбург - Хебър 2:1 /прекратен/
0:1 Ивайло Шуманов (23')
1:1 Мехмед Тодоров (57')
2:1 Мехмед Тодоров (61') д

Пловдив 2015 - Пирин 2:0
1:0 Кристиян Борисов (55')
2:0 Кристиян Борисов (80')

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