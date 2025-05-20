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Ботев (Враца) изпусна питомното, издъни се срещу изпадналия Хебър и направи битката за оцеляване още по-жестока
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  3. Обявиха съдиите за последния кръг в групата на изпадащите

Обявиха съдиите за последния кръг в групата на изпадащите

  • 20 май 2025 | 18:55
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БФС обяви съдиите за 37-ия кръг на efbet Лига. Това ще са последни мачове от групата на изпадащите, където развръзката все още не е ясна.

Ботев (Враца) изпусна питомното, издъни се срещу изпадналия Хебър и направи битката за оцеляване още по-жестока
Ботев (Враца) изпусна питомното, издъни се срещу изпадналия Хебър и направи битката за оцеляване още по-жестока

Ето всички назначения:

25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков

АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

ВАР: Мартин Живков Великов

АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев 

СН: Крум Добринов Стоилов

 

25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ФК Крумовград - ПФК Септември Сф 

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Георги Любомиров Минев

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

 СН: Цветан Кръстев Кръстев

 

25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918 

ГС: Стоян Панталеев Арсов

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Станислав Георгиев Тодоров

 

25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФК ЦСКА 1948

 ГС: Красен Иванов Георгиев

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

ВАР: Васил Петров Минев

АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Мартин Живков Богдев

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