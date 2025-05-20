Обявиха съдиите за последния кръг в групата на изпадащите

БФС обяви съдиите за 37-ия кръг на efbet Лига. Това ще са последни мачове от групата на изпадащите, където развръзката все още не е ясна.
Ботев (Враца) изпусна питомното, издъни се срещу изпадналия Хебър и направи битката за оцеляване още по-жестока
Ето всички назначения:
25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Мартин Живков Великов
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Крум Добринов Стоилов
25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ФК Крумовград - ПФК Септември Сф
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Георги Любомиров Минев
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918
ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Станислав Георгиев Тодоров
25 май 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Красен Иванов Георгиев
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Мартин Живков Богдев