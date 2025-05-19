Кабаков ще свири финала Лудогорец - ЦСКА

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Георги Кабаков получи наряда за финала в турнира Sesame Купа на България между Лудогорец и ЦСКА. За спорните положения като ВАР ще отговарят Драгомир Драганов и Никола Попов, а съдийски наблюдател е заместник-председателят на Съдийската комисия към Българския футболен съюз Валентин Добрев.

Лудогорец - ЦСКА



ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Никола Антонов Попов

СН :Валентин Желев Добрев