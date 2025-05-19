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Кабаков ще свири финала Лудогорец - ЦСКА

  • 19 май 2025 | 15:15
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Кабаков ще свири финала Лудогорец - ЦСКА
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Слушай на живо: Лудогорец Разград - ЦСКА

Георги Кабаков получи наряда за финала в турнира Sesame Купа на България между Лудогорец и ЦСКА. За спорните положения като ВАР ще отговарят Драгомир Драганов и Никола Попов, а съдийски наблюдател е заместник-председателят на Съдийската комисия към Българския футболен съюз Валентин Добрев.

Лудогорец - ЦСКА

ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Никола Антонов Попов 
СН :Валентин Желев Добрев

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