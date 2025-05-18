Резултати, голмайстори и класиране след 36-ия кръг на Югоизток

Днес се изигра и последният мач от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Черноморец (Бургас), който със сигурност влиза във Втора лига, постигна нова категорична победа, справяйки се с Родопа (Смолян) с 5:0. ФК Свиленград обаче записа най-убедителния успех през кръга, разгромявайки Асеновец с 10:0.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

17 май 2025 г., събота, 18:00 ч:

Димитровград (Димитровград) - Созопол (Созопол) 2:0

1:0-Мартин Пашалиев (18)

2:0-Ахмед Осман (90)

Загорец (Нова Загора) - Ботев III (Пловдив) 3:1

1:0-Деян Иванов (3)

2:0-Пламен Иванов (9)

2:1-Велиян Видилов (20)

3:1-Пламен Иванов (38)

Розова долина (Казанлък) - Марица (Пловдив) 0:2

0:1-Георги Трифонов (37)

0:2-Валери Домовчийски (50)

Черноморец (Бургас) - Родопа (Смолян) 5:0

1:0-Станислав Маламов (45)

2:0-Хидает Хюсеин (60)

3:0-Хидает Хюсеин (68)

4:0-Тодор Чаворски (77)

5:0-Антон Узунов (84)

Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово) 4:0

1:0-Сашо Лебанов (20)

2:0-Хенинг Паул Якоби (25)

3:0-Сашо Лебанов (43)

4:0-Реджеб Халил (73)

ФК Свиленград (Свиленград) - Асеновец (Асеновград) 10:0

1:0-Живко Шокаров (9)

2:0-Юлий Шекеров (15)

3:0-Емилиян Зотев (29)

4:0-Христо Христов (40)

5:0-Христо Христов (50)

6:0-Милен Танев (56)

7:0-Христо Христов (63)

8:0-Христо Христов (70)

9:0-Христо Христов (77)

10:0-Милен Танев (85)

Гигант (Съединение) - Секирово (Раковски) 0:1

0:1-Теодор Фърков (83)

Марица (Милево) - ФК Ямбол (Ямбол) 2:2

0:1-Кристо Яначков (5)

0:2-Кристо Яначков (25)

1:2-Мирослав Радев (65)

2:2-Боримир Карамфилов (75)

18 май 2025 г., неделя, 18:00 ч:

Локомотив II (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 1:2

0:1-Тодор Тодоров (20)

0:2-Александър Димов (34)

1:2-Мерт Салим (70)

Карнобат (Карнобат) - Саяна (Хасково) 0:3 служебен