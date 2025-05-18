Резултати, голмайстори и класиране след 36-ия кръг на Югоизток

Днес се изигра и последният мач от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Черноморец (Бургас), който със сигурност влиза във Втора лига, постигна нова категорична победа, справяйки се с Родопа (Смолян) с 5:0. ФК Свиленград обаче записа най-убедителния успех през кръга, разгромявайки Асеновец с 10:0.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
17 май 2025 г., събота, 18:00 ч:
Димитровград (Димитровград) - Созопол (Созопол) 2:0
1:0-Мартин Пашалиев (18)
2:0-Ахмед Осман (90)
Загорец (Нова Загора) - Ботев III (Пловдив) 3:1
1:0-Деян Иванов (3)
2:0-Пламен Иванов (9)
2:1-Велиян Видилов (20)
3:1-Пламен Иванов (38)
Розова долина (Казанлък) - Марица (Пловдив) 0:2
0:1-Георги Трифонов (37)
0:2-Валери Домовчийски (50)
Черноморец (Бургас) - Родопа (Смолян) 5:0
1:0-Станислав Маламов (45)
2:0-Хидает Хюсеин (60)
3:0-Хидает Хюсеин (68)
4:0-Тодор Чаворски (77)
5:0-Антон Узунов (84)
Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово) 4:0
1:0-Сашо Лебанов (20)
2:0-Хенинг Паул Якоби (25)
3:0-Сашо Лебанов (43)
4:0-Реджеб Халил (73)
ФК Свиленград (Свиленград) - Асеновец (Асеновград) 10:0
1:0-Живко Шокаров (9)
2:0-Юлий Шекеров (15)
3:0-Емилиян Зотев (29)
4:0-Христо Христов (40)
5:0-Христо Христов (50)
6:0-Милен Танев (56)
7:0-Христо Христов (63)
8:0-Христо Христов (70)
9:0-Христо Христов (77)
10:0-Милен Танев (85)
Гигант (Съединение) - Секирово (Раковски) 0:1
0:1-Теодор Фърков (83)
Марица (Милево) - ФК Ямбол (Ямбол) 2:2
0:1-Кристо Яначков (5)
0:2-Кристо Яначков (25)
1:2-Мирослав Радев (65)
2:2-Боримир Карамфилов (75)
18 май 2025 г., неделя, 18:00 ч:
Локомотив II (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 1:2
0:1-Тодор Тодоров (20)
0:2-Александър Димов (34)
1:2-Мерт Салим (70)
Карнобат (Карнобат) - Саяна (Хасково) 0:3 служебен