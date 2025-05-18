Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от 25-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево, който със сигурност ще играе във Втора лига догодина, направи 2:2 като гост на Ювентус (Малчика). Битката на дъното пък ще се реши в последния кръг, а засега на последно място е Локомотив (Дряново).

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

17 май 2025 г., събота, 18:00 ч:

Етър II (Велико Търново) - Бдин (Видин) 2:0

1:0-Йоан Маринов (21)

2:0-Александър Спасов (43)

Вихър (Славяново) - Левски 2007 (Левски) 2:0

1:0-Кристиян Григоров (20)

2:0-Митко Русанов (34)

Партизан (Червен бряг) - Павликени (Павликени) 1:2

0:1-Ростислав Данчев (45)

0:2-Александър Краев (58)

1:2-Ивайло Милчев (83)

Ювентус (Малчика) - Севлиево (Севлиево) 2:2

0:1-Стилян Спасов (60)

1:1-Диян Ничев (67)

2:1-Кристиан Аначков (72)

2:2-Димитър Височков (90 автогол)

Ком (Берковица) - Академик (Свищов) 1:2

0:1-Хусам Азуга (34)

1:1-Николай Христов (42)

1:2-Ивайло Тодоров (89)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Локомотив (Мездра) 2:0

1:0-Емилиян Ангелов (56)

2:0-Николай Иванов (70)

Локомотив (Дряново) – почива