Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички мачове от 25-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево, който със сигурност ще играе във Втора лига догодина, направи 2:2 като гост на Ювентус (Малчика). Битката на дъното пък ще се реши в последния кръг, а засега на последно място е Локомотив (Дряново).
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
17 май 2025 г., събота, 18:00 ч:
Етър II (Велико Търново) - Бдин (Видин) 2:0
1:0-Йоан Маринов (21)
2:0-Александър Спасов (43)
Вихър (Славяново) - Левски 2007 (Левски) 2:0
1:0-Кристиян Григоров (20)
2:0-Митко Русанов (34)
Партизан (Червен бряг) - Павликени (Павликени) 1:2
0:1-Ростислав Данчев (45)
0:2-Александър Краев (58)
1:2-Ивайло Милчев (83)
Ювентус (Малчика) - Севлиево (Севлиево) 2:2
0:1-Стилян Спасов (60)
1:1-Диян Ничев (67)
2:1-Кристиан Аначков (72)
2:2-Димитър Височков (90 автогол)
Ком (Берковица) - Академик (Свищов) 1:2
0:1-Хусам Азуга (34)
1:1-Николай Христов (42)
1:2-Ивайло Тодоров (89)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Локомотив (Мездра) 2:0
1:0-Емилиян Ангелов (56)
2:0-Николай Иванов (70)
Локомотив (Дряново) – почива