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  3. Георги Петков отново в групата на Славия

Георги Петков отново в групата на Славия

  • 14 май 2025 | 22:09
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Георги Петков отново в групата на Славия

Треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за гостуването на Крумовград. От нея поради разтежение отпадна Ивайло Найденов. Мястото му зае Куентин Зеедорф. В групата се завръща и вратарят Николай Кръстев. 49-годишният рекордьор Георги Петков, който пази при нулевото равенство с Локомотив (София), отново е на разположение на Заги.

Групата на СлавияНиколай Кръстев, Иван Андонов, Георги Петков, Ертан Томбак, Жордан Варела, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Артьом Варганов, Куентин Зеедорф, Мохамед Досо, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Чунг До, Емил Мартинов, Емил Стоев, Роберто Райчев, Денислав Александров, Владимир Николов, Васил Казълджиев, Марко Милетич.

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