Резултати, голмайстори и класиране след 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

Без грешки за лидерите в класирането на Елитната група до 17 години. Левски спечели гостуването си на Лудогорец, Септември се справи с ЦСКА, Локомотив (Пловдив) постигна успех над ЦСКА 1948, докато Национал победи Ботев (Пловдив) в голово шоу.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Лудогорец - Левски 1:2

0:1 Андрей Нешев (7')

0:2 Александър Калчев (65')

1:2 Максим Минков (70')

ЦСКА - Септември 0:4

0:1 Димитър Челебиев (21')

0:2 Димитър Мрънков (25')

0:3 Никола Генчев (35')

0:4 Васил Василев (39')

Национал - Ботев (Пловидв) 6:2

1:0 Георги Манолов (7')

1:1 Николай Бакоев (35')

2:1 Георги Манолов (41')

3:1 Стефан Крумов (60')

3:2 Мартин Георгиев (62')

4:2 Никола Кръстев (63')

5:2 Никола Кръстев (69')

6:2 Виктор Илиев (71')

ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) 1:3

0:1 Никола Николов (18')

0:2 Николай Димитров (58')

0:3 Росен Кръстев (68')

1:3 Калоян Деянски (85') д

Втора осмица:

Черно море - Славия 1:0

1:0 Емануил Няголов (54')

Фратрия - Берое 2:0

1:0 Иван Павлов (56')

2:0 Николай Лазаров (83')

Хебър - Пловдив 2015 1:0

1:0 Николай Ичев (22')

Етър - Пирин 2:2

1:0 Ивайло Чапкънов (43')

1:1 Димитър Стойков (51')

1:2 Димитър Стойков (52')

2:2 Рафаел Чолаков (87')