Резултати, голмайстори и класиране след 26-ия кръг на Елитната група до 17 години

Без грешки за лидерите в класирането на Елитната група до 17 години. Левски спечели гостуването си на Лудогорец, Септември се справи с ЦСКА, Локомотив (Пловдив) постигна успех над ЦСКА 1948, докато Национал победи Ботев (Пловдив) в голово шоу.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Лудогорец - Левски 1:2
0:1 Андрей Нешев (7')
0:2 Александър Калчев (65')
1:2 Максим Минков (70')
ЦСКА - Септември 0:4
0:1 Димитър Челебиев (21')
0:2 Димитър Мрънков (25')
0:3 Никола Генчев (35')
0:4 Васил Василев (39')
Национал - Ботев (Пловидв) 6:2
1:0 Георги Манолов (7')
1:1 Николай Бакоев (35')
2:1 Георги Манолов (41')
3:1 Стефан Крумов (60')
3:2 Мартин Георгиев (62')
4:2 Никола Кръстев (63')
5:2 Никола Кръстев (69')
6:2 Виктор Илиев (71')
ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) 1:3
0:1 Никола Николов (18')
0:2 Николай Димитров (58')
0:3 Росен Кръстев (68')
1:3 Калоян Деянски (85') д
Втора осмица:
Черно море - Славия 1:0
1:0 Емануил Няголов (54')
Фратрия - Берое 2:0
1:0 Иван Павлов (56')
2:0 Николай Лазаров (83')
Хебър - Пловдив 2015 1:0
1:0 Николай Ичев (22')
Етър - Пирин 2:2
1:0 Ивайло Чапкънов (43')
1:1 Димитър Стойков (51')
1:2 Димитър Стойков (52')
2:2 Рафаел Чолаков (87')