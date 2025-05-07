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11-те на ЦСКА 1948 и Хебър, гостите бият или изпадат

  • 7 май 2025 | 16:01
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11-те на ЦСКА 1948 и Хебър, гостите бият или изпадат

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Хебър, които излизат в мач от 33-ия кръг на efbet Лига.

Срещата е последен шанс за гостите от Пазадржик да запазят минимален шанс за спасение. Това ще стане само при тяхна победа. Всякакъво друго развитие ги праща още днес във Втора лига.

ЦСКА 1948 - ХЕБЪР

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 30. Ачеампонг, 21. Ценов, 14. Иванов, 41. Албенас, 20. Луанн, 6. Ета, 7. Талис, 11. Бузон, 25. Сердюк, 10. Кирилов

ХЕБЪР: 97. Да Роса, 44. Николаев, 29. Зебич, 33. Цонков, 21. Пенчев, 20. Петрович, 77. Н’зи, 11. Вукович, 70. Дюнвалд, 88. Русинов, 55. Гермуш

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