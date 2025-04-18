ЦСКА без Лиъм Купър и Марселино Кареасо срещу Крумовград

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Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешното гостуване на Крумовград от 30-ия кръг на efbet Лига. Аут за срещата са двама от основните играчи на "червените" - Лиъм Купър и Марселино Кареасо.

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Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров21. Фьодор Лапоухов 15. Тибо Вион4. Адриан Лапеня5. Лумбард Делова 13. Браян Кордоба18. Мика Пинто19. Иван Турицов 3. Сейни Санянг 99. Джеймс Ето’о 7. Улаус Скаршем 30. Петко Панайотов 8. Станислав Шопов 10. Джонатан Линдсет 73. Илиан Илиев 22. Джейсън Локило 29. Иван Тасев11. Матиас Фаетон 28. Йоанис Питас 91. Йоан Борносузов



Наказани: няма.

Контузени: Густаво Бусато, Марин Орлинов, Мартин Стойчев, Аарон Исека, Марселино Кареасо, Георги Чорбаджийски, Лиъм Купър.