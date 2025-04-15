Етър 0:0 Добруджа

Отборите на Етър и Добруджа играят при резултат 0:0 в сблъсък от 31-ия кръг на Втора професионална лига.

В първите 20 минути игра темпото бе сравнително добро, но голови положения липсваха.

Осем минити по-късно гостите от Добрич бяха близо до първия гол, но Ангел Мартинов успя майсторски да отрази удар на Ивайло Михайлов.

ЕТЪР - ДОБРУДЖА 0:0

Стартови състави:

Етър: 1. Ангел Мартинов, 17. Атанас Атанасов, 16. Георги Иванов, 4. Георги Александров, 26. Димитър Илиев, 27. Кристиян Вълков, 77. Мартин Николов, 7. Петър Караангелов, 14. Радослав Найденов, 18. Росен Иванов, 3. Шериф Осман

Добруджа: 1. Галин Григоров, 2. Велислав Боев, 3. Димитър Пиргов, 15. Богдан Костов, 28. Здравко Серафимов, 6. Ивайло Климентов, 31. Андриан Димитров, 8. Лукас Кардозо, 9. Милчо Ангелов, 10. Румен Руменов, 98. Ивайло Михайлов