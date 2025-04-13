Резултати, голмайстори и класиране след 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига

В събота (12 април) се изиграха всички срещи от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) продължава наказателната си акция, като този път "акулите" разбиха Атлетик (Куклен) с 5:1. Спартак (Пловдив) се завърна на победния път, а очаквани успехи записаха Марица (Пловдив), Загорец и Розова долина.
Ето всички резултати и голмайстори:
12 април 2025 г., събота, 17:00 ч:
Секирово (Раковски) - Димитровград (Димитровград) 3:0
1:0-Цецо Главчев (5)
2:0-Илиян Йорданов (25)
3:0-Пламен Табаков (74)
Асеновец (Асеновград) - Спартак (Пловдив) 1:4
0:1-Атанас Стамболов (48)
0:2-Тодор Тодоров (52)
0:3-Алекс Колев (58)
1:3-Васил Василев (72 автогол)
1:4-Алекс Колев (77)
Родопа (Смолян) - Саяна (Хасково) 3:1
1:0-Мирослав Манев (24)
2:0-Теодор Стефанов (33)
2:1-Димитър Стефанов (35)
3:1-Христо Ковачев (90)
Ботев III (Пловдив) - Марица (Милево) 1:2
0:1-Станислав Витанов (12 автогол)
1:1-Велиян Видолов (68)
1:2-Иван Кирев (80)
Созопол (Созопол) - Локомотив II (Пловдив) 3:1
1:0-Диян Молдованов (6)
2:0-Тодор Петков (39)
2:1-Веселин Празов (60)
3:1-Борислав Трендафилов (68)
Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение) 3:0
1:0-Здравко Хаджиев (8)
2:0-Мариян Тонев (49)
3:0-Георги Топалов (68)
Розова долина (Казанлък) - ФК Свиленград (Свиленград) 2:0
1:0-Венцислав Иванов (64)
2:0-Стефан Димитров (90)
Черноморец (Бургас) - Атлетик (Куклен) 5:1
1:0-Петър Генчев (11)
2:0-Хидает Хюсеин (29)
3:0-Димо Бакалов (51)
4:0-Живко Петков (54)
4:1-Рангел Игнатов (71)
5:1-Хидает Хюсеин (83 дузпа)
Левски (Карлово) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:0
Марица (Пловдив) - Карнобат (Карнобат) 3:0 служебен