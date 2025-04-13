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Резултати, голмайстори и класиране след 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига

  • 13 апр 2025 | 14:10
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Резултати, голмайстори и класиране след 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига

В събота (12 април) се изиграха всички срещи от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) продължава наказателната си акция, като този път "акулите" разбиха Атлетик (Куклен) с 5:1. Спартак (Пловдив) се завърна на победния път, а очаквани успехи записаха Марица (Пловдив), Загорец и Розова долина.

Ето всички резултати и голмайстори:

12 април 2025 г., събота, 17:00 ч:

Секирово (Раковски) - Димитровград (Димитровград) 3:0

1:0-Цецо Главчев (5)

2:0-Илиян Йорданов (25)

3:0-Пламен Табаков (74)

Асеновец (Асеновград) - Спартак (Пловдив) 1:4

0:1-Атанас Стамболов (48)

0:2-Тодор Тодоров (52)

0:3-Алекс Колев (58)

1:3-Васил Василев (72 автогол)

1:4-Алекс Колев (77)

Родопа (Смолян) - Саяна (Хасково) 3:1

1:0-Мирослав Манев (24)

2:0-Теодор Стефанов (33)

2:1-Димитър Стефанов (35)

3:1-Христо Ковачев (90)

Ботев III (Пловдив) - Марица (Милево) 1:2

0:1-Станислав Витанов (12 автогол)

1:1-Велиян Видолов (68)

1:2-Иван Кирев (80)

Созопол (Созопол) - Локомотив II (Пловдив) 3:1

1:0-Диян Молдованов (6)

2:0-Тодор Петков (39)

2:1-Веселин Празов (60)

3:1-Борислав Трендафилов (68)

Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение) 3:0

1:0-Здравко Хаджиев (8)

2:0-Мариян Тонев (49)

3:0-Георги Топалов (68)

Розова долина (Казанлък) - ФК Свиленград (Свиленград) 2:0

1:0-Венцислав Иванов (64)

2:0-Стефан Димитров (90)

Черноморец (Бургас) - Атлетик (Куклен) 5:1

1:0-Петър Генчев (11)

2:0-Хидает Хюсеин (29)

3:0-Димо Бакалов (51)

4:0-Живко Петков (54)

4:1-Рангел Игнатов (71)

5:1-Хидает Хюсеин (83 дузпа)

Левски (Карлово) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:0

Марица (Пловдив) - Карнобат (Карнобат) 3:0 служебен

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