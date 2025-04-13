Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Северозапад

В събота (12 април) се изиграха всички мачове от 20-ия кръг на Северозападната Трета лига. Бдин (Видин) разгроми Янтра (Полски Тръмбеш), а Локомотив (Дряново) и Ком (Берковица) сътвориха голово шоу с два обрата и 5 попадения.
Ето всички резултати и голмайстори:
12 април 2025 г., събота, 17:00 ч:
Левски 2007 (Левски) - Локомотив (Мездра) 1:0
1:0-Ивайло Иванов (8 дузпа)
Бдин (Видин) - Янтра (Полски Тръмбеш) 4:1
1:0-Николай Цветков (14)
2:0-Янек Кирилов (31)
3:0-Радослав Захариев (51)
3:1-Николай Иванов (70)
4:1-Радослав Захариев (84)
Локомотив (Дряново) - Ком (Берковица) 2:3
0:1-Пламен Ненов (50)
1:1- ? (51)
2:1-Иван Велев (85)
2:2-Петко Петков (89)
2:3-Ивайло Тодоров (94)
Етър II (Велико Търново) - Ювентус (Малчика) 2:0
1:0-Валентин Антонов (17 автогол)
2:0-Дейвид Василев (90)
Вихър (Славяново) - Партизан (Червен бряг) 1:1
0:1-Христо Димов (30)
1:1-Иван Джантов (66)
Павликени (Павликени) - Академик (Свищов) отложен
Севлиево (Севлиево) – почива