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Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Северозапад

  • 13 апр 2025 | 14:06
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Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Северозапад

В събота (12 април) се изиграха всички мачове от 20-ия кръг на Северозападната Трета лига. Бдин (Видин) разгроми Янтра (Полски Тръмбеш), а Локомотив (Дряново) и Ком (Берковица) сътвориха голово шоу с два обрата и 5 попадения.

Ето всички резултати и голмайстори:

12 април 2025 г., събота, 17:00 ч:

Левски 2007 (Левски) - Локомотив (Мездра) 1:0

1:0-Ивайло Иванов (8 дузпа)

Бдин (Видин) - Янтра (Полски Тръмбеш) 4:1

1:0-Николай Цветков (14)

2:0-Янек Кирилов (31)

3:0-Радослав Захариев (51)

3:1-Николай Иванов (70)

4:1-Радослав Захариев (84)

Локомотив (Дряново) - Ком (Берковица) 2:3

0:1-Пламен Ненов (50)

1:1- ? (51)

2:1-Иван Велев (85)

2:2-Петко Петков (89)

2:3-Ивайло Тодоров (94)

Етър II (Велико Търново) - Ювентус (Малчика) 2:0

1:0-Валентин Антонов (17 автогол)

2:0-Дейвид Василев (90)

Вихър (Славяново) - Партизан (Червен бряг) 1:1

0:1-Христо Димов (30)

1:1-Иван Джантов (66)

Павликени (Павликени) - Академик (Свищов) отложен

Севлиево (Севлиево) – почива

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