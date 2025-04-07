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Резултати, голмайстори и класиране след 23-рия кръг на Елитната група до 17 години

  • 7 апр 2025 | 16:15
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Изиграха се всички срещи от 23-ия кръг на Елитната група до 17 години. Септември победи Локомотив с 4:0, Левски загуби от Ботев с 5:2, Лудогорец се справи с ЦСКА 1948, докато Национал записа успех с 3:0 над ЦСКА.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Локомотив (Пловдив) - Септември 0:4
0:1 Никола Генчев (6')
0:2 Велин Димитров (35')
0:3 Венислав Михайлов (40')
0:4 Велин Димитров (68')

ЦСКА 1948 - Лудогорец 1:3
0:1 Илиан Гатински (10')
0:2 Иван Тодоров (52')
0:3 Иван Тодоров (54')
1:3 Иван Дейков (63')

Ботев (Пловдив) - Левски 5:2
1:0 Мартин Георгиев (4')
2:0 Николай Бакоев (12')
2:1 Кристиян Вутов (70')
2:2 Иво Мотев (79')
3:2 Мартин Георгиев (80')
4:2 Мартин Георгиев (84')
5:2 Самуил Цонов (90'+1)

Национал - ЦСКА 3:0 
1:0 Никола Кръстев (20')
2:0 Дилян Шишманов (62')
3:0 Дилян Шишманов (75')

Втора осмица:

Фратрия - Черно море 0:2
0:1 Кирил Петров (17')
0:2 Петър Николов (90'+2)

Пловдив 2015 - Славия 1:2
0:1 Ивайло Димитров (16')
0:2 Ивайло Димитров (41')
1:2 Николай Ненков (79')

Берое - Пирин 2:1
1:0 Стелиян Христозов (42')
1:1 Александър Георгиев (54')
2:1 Ивайло Младенов (90'+1)

Хебър - Етър 0:0

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