Резултати, голмайстори и класиране след 23-рия кръг на Елитната група до 17 години

Изиграха се всички срещи от 23-ия кръг на Елитната група до 17 години. Септември победи Локомотив с 4:0, Левски загуби от Ботев с 5:2, Лудогорец се справи с ЦСКА 1948, докато Национал записа успех с 3:0 над ЦСКА.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Локомотив (Пловдив) - Септември 0:4

0:1 Никола Генчев (6')

0:2 Велин Димитров (35')

0:3 Венислав Михайлов (40')

0:4 Велин Димитров (68')

ЦСКА 1948 - Лудогорец 1:3

0:1 Илиан Гатински (10')

0:2 Иван Тодоров (52')

0:3 Иван Тодоров (54')

1:3 Иван Дейков (63')

Ботев (Пловдив) - Левски 5:2

1:0 Мартин Георгиев (4')

2:0 Николай Бакоев (12')

2:1 Кристиян Вутов (70')

2:2 Иво Мотев (79')

3:2 Мартин Георгиев (80')

4:2 Мартин Георгиев (84')

5:2 Самуил Цонов (90'+1)

Национал - ЦСКА 3:0

1:0 Никола Кръстев (20')

2:0 Дилян Шишманов (62')

3:0 Дилян Шишманов (75')

Втора осмица:

Фратрия - Черно море 0:2

0:1 Кирил Петров (17')

0:2 Петър Николов (90'+2)

Пловдив 2015 - Славия 1:2

0:1 Ивайло Димитров (16')

0:2 Ивайло Димитров (41')

1:2 Николай Ненков (79')

Берое - Пирин 2:1

1:0 Стелиян Христозов (42')

1:1 Александър Георгиев (54')

2:1 Ивайло Младенов (90'+1)

Хебър - Етър 0:0