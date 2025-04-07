Резултати, голмайстори и класиране след 23-рия кръг на Елитната група до 17 години

Изиграха се всички срещи от 23-ия кръг на Елитната група до 17 години. Септември победи Локомотив с 4:0, Левски загуби от Ботев с 5:2, Лудогорец се справи с ЦСКА 1948, докато Национал записа успех с 3:0 над ЦСКА.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Локомотив (Пловдив) - Септември 0:4
0:1 Никола Генчев (6')
0:2 Велин Димитров (35')
0:3 Венислав Михайлов (40')
0:4 Велин Димитров (68')
ЦСКА 1948 - Лудогорец 1:3
0:1 Илиан Гатински (10')
0:2 Иван Тодоров (52')
0:3 Иван Тодоров (54')
1:3 Иван Дейков (63')
Ботев (Пловдив) - Левски 5:2
1:0 Мартин Георгиев (4')
2:0 Николай Бакоев (12')
2:1 Кристиян Вутов (70')
2:2 Иво Мотев (79')
3:2 Мартин Георгиев (80')
4:2 Мартин Георгиев (84')
5:2 Самуил Цонов (90'+1)
Национал - ЦСКА 3:0
1:0 Никола Кръстев (20')
2:0 Дилян Шишманов (62')
3:0 Дилян Шишманов (75')
Втора осмица:
Фратрия - Черно море 0:2
0:1 Кирил Петров (17')
0:2 Петър Николов (90'+2)
Пловдив 2015 - Славия 1:2
0:1 Ивайло Димитров (16')
0:2 Ивайло Димитров (41')
1:2 Николай Ненков (79')
Берое - Пирин 2:1
1:0 Стелиян Христозов (42')
1:1 Александър Георгиев (54')
2:1 Ивайло Младенов (90'+1)
Хебър - Етър 0:0