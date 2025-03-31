Станимир Тренчев ще ръководи Левски - ЦСКА 1948

Българският футболен съюз обяви съдийски назначения за срещите от XXVII кръг на efbet Лига:
1 април, вторник, 16:15 часа
Спартак 1918 - Ботев Враца
главен съдия: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Владимир Вълков Вълков
1 април, вторник, 18:45 часа
Славия 1913 - ПФК Септември София
главен съдия: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
2 април, сряда, 14:15 часа
Арда Кърджали - Черно море
главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ:
Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров
2 април, сряда, 16:45 часа
Ботев Пловдив - Берое Стара Загора
главен съдия: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
2 април, сряда, 19:15 часа
ЦСКА-София - Локомотив 1929
главен съдия: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Стоян Панталеев Арсов
3 април, четвъртък, 14:30 часа
Хебър 1918 - Локомотив Пловдив
главен съдия: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Васил Петров Минев
3 април, четвъртък, 17:00 часа
Лудогорец 1945 - Крумовград
главен съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
3 април, четвъртък, 19:30 часа
Левски - ЦСКА 1948
главен съдия: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков