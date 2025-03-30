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Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Североизток

  • 30 март 2025 | 18:39
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Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Североизток

Вчера приключи 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Септември (Тервел) постигна нова победа, след като се наложи над дубъла на Черно море. Лудогорец III победи Рилци, а Черноломец (Попово) стигна до успех над Черноморец (Балчик).

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

29 март 2025 г., събота, 15:00 ч:

Светкавица (Търговище) - Спартак II (Варна) 1:0

1:0-Радослав Стефанов (75)

Устрем (Дончево) - Аксаково (Аксаково) 3:2

1:0-Дейвид Венциславов (2)

2:0-Виктор Христов (22)

2:1-Светослав Николов (31)

2:2-Преслав Пасев (35)

3:2-Дони Дончев (62)

Бенковски (Исперих) – Волов-Шумен 2007 (Шумен) 1:4

1:0-Ивелин Василев (10)

1:1-Цветан Илиев (21)

1:2-Димитър Игнатовски (38 дузпа)

1:3-Цветан Илиев (54)

1:4-Радослав Ковачев (72)

30 март 2025 г., неделя, 15:00 ч:

Черно море II (Варна) - Септември (Тервел) 0:1

0:1-Димитър Михалев (66)

Черноломец (Попово) - Черноморец (Балчик) 1:0

1:0-Александър Недев (25)

Ботев (Нови пазар) - Фратрия II (Варна) 2:1

1:0-Антониян Харалампиев (24)

1:1-Никола Тотев (37)

2:1-Николай Пантев (45)

Лудогорец III (Разград) - Рилци (Добрич) 3:0

1:0-Петър Люцканов (58)

2:0-Мартин Станчев (73)

3:0-Мартин Станчев (90)

Доростол (Силистра) - Кубрат (Кубрат) 3:0 служебен

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