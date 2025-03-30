Резултати, голмайстори и класиране след 21-ия кръг на Североизток

Вчера приключи 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Септември (Тервел) постигна нова победа, след като се наложи над дубъла на Черно море. Лудогорец III победи Рилци, а Черноломец (Попово) стигна до успех над Черноморец (Балчик).
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
29 март 2025 г., събота, 15:00 ч:
Светкавица (Търговище) - Спартак II (Варна) 1:0
1:0-Радослав Стефанов (75)
Устрем (Дончево) - Аксаково (Аксаково) 3:2
1:0-Дейвид Венциславов (2)
2:0-Виктор Христов (22)
2:1-Светослав Николов (31)
2:2-Преслав Пасев (35)
3:2-Дони Дончев (62)
Бенковски (Исперих) – Волов-Шумен 2007 (Шумен) 1:4
1:0-Ивелин Василев (10)
1:1-Цветан Илиев (21)
1:2-Димитър Игнатовски (38 дузпа)
1:3-Цветан Илиев (54)
1:4-Радослав Ковачев (72)
30 март 2025 г., неделя, 15:00 ч:
Черно море II (Варна) - Септември (Тервел) 0:1
0:1-Димитър Михалев (66)
Черноломец (Попово) - Черноморец (Балчик) 1:0
1:0-Александър Недев (25)
Ботев (Нови пазар) - Фратрия II (Варна) 2:1
1:0-Антониян Харалампиев (24)
1:1-Никола Тотев (37)
2:1-Николай Пантев (45)
Лудогорец III (Разград) - Рилци (Добрич) 3:0
1:0-Петър Люцканов (58)
2:0-Мартин Станчев (73)
3:0-Мартин Станчев (90)
Доростол (Силистра) - Кубрат (Кубрат) 3:0 служебен