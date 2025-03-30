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Резултати, голмайстори и класиране след 26-ия кръг на Югоизток

  • 30 март 2025 | 16:32
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Резултати, голмайстори и класиране след 26-ия кръг на Югоизток

Вчера се изиграха всички мачове от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) разгроми дубъла на Локомотив (Пловдив), а най-резултатната среща беше тази между Димитровград и Свиленград, завършила 6:2 в полза на домакините.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

29 март 2025 г., събота, 16:00 ч:

Димитровград (Димитровград) - ФК Свиленград (Свиленград) 6:2

1:0-Ахмед Осман (1)

2:0-Атанас Кръстев (38)

3:0-Ахмед Осман (59)

3:1-Иван Скерлев (63)

4:1-Ахмед Осман (67)

5:1-Мартин Пашалиев (71)

5:2-Емилиян Зотев (74)

6:2-Николай Горанчев (84)

Гигант (Съединение) - Атлетик (Куклен) 3:2

0:1-Реджеб Халил (48)

1:1-Милен Николов (55)

2:1-Христян Казаков (58)

2:2-Реджеб Халил (70)

3:2-Стоян Митев (85)

Локомотив II (Пловдив) - Черноморец (Бургас) 1:5

1:0-Иван Узунов (8)

1:1-Пламен Петров (18 автогол)

1:2-Живко Петков (36)

1:3-Живко Петков (60)

1:4-Живко Петков (66)

1:5-Живко Петков (68)

Саяна (Хасково) - Созопол (Созопол) 0:2

0:1-Борислав Трендафилов (62)

0:2-Станислав Митов (86)

ФК Ямбол (Ямбол) - Ботев III (Пловдив) 4:0

1:0-Георги Динков (58)

2:0-Георги Динков (63)

3:0-Добромир Димитров (71)

4:0-Петър Принджев (81 дузпа)

Секирово (Раковски) - Родопа (Смолян) 2:1

1:0-Пламен Табаков (31)

1:1-Теодор Стефанов (34)

2:1-Стефан Рабаджийски (69)

Асеновец (Асеновград) - Левски (Карлово) 0:0

Марица (Милево) - Розова долина (Казанлък) 0:0

Спартак (Пловдив) - Марица (Пловдив) отложен

Карнобат (Карнобат) - Загорец (Нова Загора) 0:3 служебен

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