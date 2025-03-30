Резултати, голмайстори и класиране след 26-ия кръг на Югоизток

Вчера се изиграха всички мачове от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) разгроми дубъла на Локомотив (Пловдив), а най-резултатната среща беше тази между Димитровград и Свиленград, завършила 6:2 в полза на домакините.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
29 март 2025 г., събота, 16:00 ч:
Димитровград (Димитровград) - ФК Свиленград (Свиленград) 6:2
1:0-Ахмед Осман (1)
2:0-Атанас Кръстев (38)
3:0-Ахмед Осман (59)
3:1-Иван Скерлев (63)
4:1-Ахмед Осман (67)
5:1-Мартин Пашалиев (71)
5:2-Емилиян Зотев (74)
6:2-Николай Горанчев (84)
Гигант (Съединение) - Атлетик (Куклен) 3:2
0:1-Реджеб Халил (48)
1:1-Милен Николов (55)
2:1-Христян Казаков (58)
2:2-Реджеб Халил (70)
3:2-Стоян Митев (85)
Локомотив II (Пловдив) - Черноморец (Бургас) 1:5
1:0-Иван Узунов (8)
1:1-Пламен Петров (18 автогол)
1:2-Живко Петков (36)
1:3-Живко Петков (60)
1:4-Живко Петков (66)
1:5-Живко Петков (68)
Саяна (Хасково) - Созопол (Созопол) 0:2
0:1-Борислав Трендафилов (62)
0:2-Станислав Митов (86)
ФК Ямбол (Ямбол) - Ботев III (Пловдив) 4:0
1:0-Георги Динков (58)
2:0-Георги Динков (63)
3:0-Добромир Димитров (71)
4:0-Петър Принджев (81 дузпа)
Секирово (Раковски) - Родопа (Смолян) 2:1
1:0-Пламен Табаков (31)
1:1-Теодор Стефанов (34)
2:1-Стефан Рабаджийски (69)
Асеновец (Асеновград) - Левски (Карлово) 0:0
Марица (Милево) - Розова долина (Казанлък) 0:0
Спартак (Пловдив) - Марица (Пловдив) отложен
Карнобат (Карнобат) - Загорец (Нова Загора) 0:3 служебен