Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Североизток

Днес се изиграха и останалите срещи от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига. Септември (Тервел) смачка Светкавица (Търговище) и остава на първото място. Дубълът на Черно море остава втори след служебна победа над Кубрат, а Черноломец (Попово) е трети.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
22 март 2025 г., събота, 15:00 ч:
Аксаково (Аксаково) - Бенковски (Исперих) 0:1
0:1-Хакан Шюкрю (53 дузпа)
Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево) 3:0
1:0-Иван Томов (4)
2:0-Мирослав Начев (49)
3:0-Иван Томов (52)
Спартак II (Варна) - Черноломец (Попово) 0:3
0:1-Клейтън Тиесън (57)
0:2-Клейтън Тиесън (66)
0:3-Мехмед Сабри (81)
Септември (Тервел) - Светкавица (Търговище) 6:0
1:0 автогол
2:0-Владислав Мирчев (44)
3:0-Владислав Мирчев (51)
4:0-Кристиан Пешков (57)
5:0-Владислав Мирчев (75)
6:0-Николай Василев (89)
Рилци (Добрич) – Волов-Шумен 2007 (Шумен) 0:0
23 март 2025 г., неделя, 15:00 ч:
Фратрия II (Бенковски) - Доростол (Силистра) 1:3
0:1-Бисер Георгиев (3)
0:2-Бисер Георгиев (48)
0:3-Радослав Великов (78)
1:3-Платон Бакуревич (90)
23 март 2025 г., неделя, 16:30 ч:
Лудогорец III (Разград) - Ботев (Нови пазар) 3:1
1:0-Никола Георгиев (15)
1:1-Сонер Хюсеин (25)
2:1-Наско Янев (34)
3:1-Мартин Станчев (42 дузпа)
Кубрат (Кубрат) - Черно море II (Варна) 0:3 служебен