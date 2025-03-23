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Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Североизток

  • 23 март 2025 | 19:39
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Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Североизток

Днес се изиграха и останалите срещи от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига. Септември (Тервел) смачка Светкавица (Търговище) и остава на първото място. Дубълът на Черно море остава втори след служебна победа над Кубрат, а Черноломец (Попово) е трети.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

22 март 2025 г., събота, 15:00 ч:

Аксаково (Аксаково) - Бенковски (Исперих) 0:1

0:1-Хакан Шюкрю (53 дузпа)

Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево) 3:0

1:0-Иван Томов (4)

2:0-Мирослав Начев (49)

3:0-Иван Томов (52)

Спартак II (Варна) - Черноломец (Попово) 0:3

0:1-Клейтън Тиесън (57)

0:2-Клейтън Тиесън (66)

0:3-Мехмед Сабри (81)

Септември (Тервел) - Светкавица (Търговище) 6:0

1:0 автогол

2:0-Владислав Мирчев (44)

3:0-Владислав Мирчев (51)

4:0-Кристиан Пешков (57)

5:0-Владислав Мирчев (75)

6:0-Николай Василев (89)

Рилци (Добрич) – Волов-Шумен 2007 (Шумен) 0:0

23 март 2025 г., неделя, 15:00 ч:

Фратрия II (Бенковски) - Доростол (Силистра) 1:3

0:1-Бисер Георгиев (3)

0:2-Бисер Георгиев (48)

0:3-Радослав Великов (78)

1:3-Платон Бакуревич (90)

23 март 2025 г., неделя, 16:30 ч:

Лудогорец III (Разград) - Ботев (Нови пазар) 3:1

1:0-Никола Георгиев (15)

1:1-Сонер Хюсеин (25)

2:1-Наско Янев (34)

3:1-Мартин Станчев (42 дузпа)

Кубрат (Кубрат) - Черно море II (Варна) 0:3 служебен

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