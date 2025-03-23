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Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Югоизток

  • 23 март 2025 | 17:12
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Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Югоизток

Вчера завърши 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) не изпита затруднения и смачка Марица (Милево) с 5:0. Вторият Спартак (Пловдив) победи третият тим на Ботев (Пд), а Ямбол направи хикс в Созопол.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

20 март 2025 г., четвъртък, 15:30 ч:

Созопол (Созопол) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1

0:1-Петър Принджев (11)

1:1-Станислав Митов (78)

21 март 2025 г., петък, 13:00 ч:

Ботев III (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 1:2

0:1-Давор Илиев (68)

1:1-Теодор Андреев (75)

1:2-Тодор Тодоров (78)

22 март 2025 г., събота, 15:00 ч:

Левски (Карлово) - Димитровград (Димитровград) 2:1

0:1-Мартин Стоянов (7)

1:1-Ахмед Сюнетчиев (67)

2:1-Ивелин Илиев (90 дузпа)

Родопа (Смолян) - Асеновец (Асеновград) 4:1

1:0-Мирослав Манев (2)

2:0-Теодор Стефанов (35)

3:0-Венцислав Белчев (43)

3:1-Антон Огнянов (67)

4:1-Елмир Мустански (90)

Марица (Пловдив) - Секирово (Раковски) 2:0

1:0-Валери Домовчийски (37)

2:0-Олджай Алиев (86)

Загорец (Нова Загора) - Саяна (Хасково) 3:0

1:0-Мариян Тонев (21)

2:0-Мариян Тонев (35)

3:0-Пламен Иванов (75)

Черноморец (Бургас) - Марица (Милево) 5:0

1:0-Живко Петков (15 дузпа)

2:0-Хидает Хюсеин (37)

3:0-Живко Петков (39)

4:0-Емануил Манев (45)

5:0-Станислав Маламов (80)

Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив) 2:1

1:0-Юлиян Романов (30)

1:1-Аксел Велев (75)

2:1-Юлиян Романов (82)

ФК Свиленград (Свиленград) - Гигант (Съединение) 1:0

1:0-Иван Скерлев (18)

Розова долина (Казанлък) - Карнобат (Карнобат) 3:0 служебен

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