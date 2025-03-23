Резултати, голмайстори и класиране след 25-ия кръг на Югоизток

Вчера завърши 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) не изпита затруднения и смачка Марица (Милево) с 5:0. Вторият Спартак (Пловдив) победи третият тим на Ботев (Пд), а Ямбол направи хикс в Созопол.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
20 март 2025 г., четвъртък, 15:30 ч:
Созопол (Созопол) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1
0:1-Петър Принджев (11)
1:1-Станислав Митов (78)
21 март 2025 г., петък, 13:00 ч:
Ботев III (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 1:2
0:1-Давор Илиев (68)
1:1-Теодор Андреев (75)
1:2-Тодор Тодоров (78)
22 март 2025 г., събота, 15:00 ч:
Левски (Карлово) - Димитровград (Димитровград) 2:1
0:1-Мартин Стоянов (7)
1:1-Ахмед Сюнетчиев (67)
2:1-Ивелин Илиев (90 дузпа)
Родопа (Смолян) - Асеновец (Асеновград) 4:1
1:0-Мирослав Манев (2)
2:0-Теодор Стефанов (35)
3:0-Венцислав Белчев (43)
3:1-Антон Огнянов (67)
4:1-Елмир Мустански (90)
Марица (Пловдив) - Секирово (Раковски) 2:0
1:0-Валери Домовчийски (37)
2:0-Олджай Алиев (86)
Загорец (Нова Загора) - Саяна (Хасково) 3:0
1:0-Мариян Тонев (21)
2:0-Мариян Тонев (35)
3:0-Пламен Иванов (75)
Черноморец (Бургас) - Марица (Милево) 5:0
1:0-Живко Петков (15 дузпа)
2:0-Хидает Хюсеин (37)
3:0-Живко Петков (39)
4:0-Емануил Манев (45)
5:0-Станислав Маламов (80)
Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив) 2:1
1:0-Юлиян Романов (30)
1:1-Аксел Велев (75)
2:1-Юлиян Романов (82)
ФК Свиленград (Свиленград) - Гигант (Съединение) 1:0
1:0-Иван Скерлев (18)
Розова долина (Казанлък) - Карнобат (Карнобат) 3:0 служебен