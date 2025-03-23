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Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Северозападната Трета лига

  • 23 март 2025 | 17:05
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Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички срещи от 17-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево постигна минимална победа над Бдин, а Павликени изпревари Вихър (Славяново) и застана на второто място.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

22 март 2025 г., събота, 15:00 ч:

Ком (Берковица) - Партизан (Червен бряг) 0:2

0:1-Асен Русинов (80)

0:2-Ивайло Милчев (87)

Локомотив (Мездра) – Етър II (Велико Търново) 4:1

1:0-Васил Калоянов (11 дузпа)

2:0-Васил Калоянов (43)

3:0-Иван Аспарухов (49)

3:1-Йоан Маринов (67)

4:1-Иван Аспарухов (90)

Академик (Свищов) - Локомотив (Дряново) 2:0

1:0-Кристиян Иванов (43)

2:0-Елиян Александров (80)

Севлиево (Севлиево) - Бдин (Видин) 1:0

1:0-Стилян Спасов (15)

Павликени (Павликени) - Левски 2007 (Левски) 3:0

1:0-Ростислав Данчев (20)

2:0-Пламен Илиев (23)

3:0-Димитър Костадинов (71)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Вихър (Славяново) отложен

Ювентус (Малчика) – почива

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