Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изиграха всички срещи от 17-ия кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево постигна минимална победа над Бдин, а Павликени изпревари Вихър (Славяново) и застана на второто място.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
22 март 2025 г., събота, 15:00 ч:
Ком (Берковица) - Партизан (Червен бряг) 0:2
0:1-Асен Русинов (80)
0:2-Ивайло Милчев (87)
Локомотив (Мездра) – Етър II (Велико Търново) 4:1
1:0-Васил Калоянов (11 дузпа)
2:0-Васил Калоянов (43)
3:0-Иван Аспарухов (49)
3:1-Йоан Маринов (67)
4:1-Иван Аспарухов (90)
Академик (Свищов) - Локомотив (Дряново) 2:0
1:0-Кристиян Иванов (43)
2:0-Елиян Александров (80)
Севлиево (Севлиево) - Бдин (Видин) 1:0
1:0-Стилян Спасов (15)
Павликени (Павликени) - Левски 2007 (Левски) 3:0
1:0-Ростислав Данчев (20)
2:0-Пламен Илиев (23)
3:0-Димитър Костадинов (71)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Вихър (Славяново) отложен
Ювентус (Малчика) – почива