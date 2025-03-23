Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 23 март 2025 | 09:03
  • 662
  • 1

През изминалите дни се изигра отложения ппрез края на февруари 17-ти кръг в Елитната група до 17 години. В голямото дерби Левски победи Септември с 3:1, Лудогорец спечели гостуването си на Национал с 1:0, Локо (Пловдив) постигна първа победа за втория полусезон след усоех на ЦСКА с 2:0, докато Ботев се справи с ЦСКА 1948, побеждавайки 1:0.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Национал - Лудогорец  0:1
0:1 Николай Николов (90') д

Левски - Септември  3:1 
1:0 Радостин Стоилов (19') д
2:0 Борислав Стоичков (55') аг
2:1 Васил Василов (88')
3:1 Андрей Нешев (90')

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 2:0
1:0 Тодор Гергишанов (35')
2:0 Марин Раленеков (43')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 1:0
1:0 Самуил Цонов (45') д

Втоара осмица:

Пловдив 2015 - Фратрия  2:1 
0:1 Максим Маринов (46')
1:1 Богдан Рангелов (64')
2:1 Даниел Минев (90'+3)

Славия - Пирин  5:0 
1:0 Ивайло Димитров (20')
2:0 Димитър Генов (38')
3:0 Георги Алмишев (51')
4:0 Божидар Николов (71')
5:0 Давид Николов (90'+1)

Хебър - Черно море 2:5
0:1 Емануил Няголов (6')
0:2 Петър Николов (12')
1:2 Виктор Тлачански (20')
2:2 Мирослав Миков (31')
2:3 Кристиан Михайлов (70')
2:4 Денислав Младенов (79')
2:5 Стефан Дюлгеров (90'+1)

Берое - Етър 3:1
1:0 Стоян Башикаров (23')
1:1 Ивайло Чапкънов (42')
2:1 Алекс Помаков (53')
3:1 Иван Петров (73')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рилски спортист и ФК Кюстендил си вкараха по три гола

Рилски спортист и ФК Кюстендил си вкараха по три гола

  • 23 март 2025 | 09:14
  • 499
  • 0
40 000 зрители на стадион за 410 милиона евро чакат "лъвовете"

40 000 зрители на стадион за 410 милиона евро чакат "лъвовете"

  • 23 март 2025 | 08:45
  • 4044
  • 3
България сменя фланелката след Дъблин

България сменя фланелката след Дъблин

  • 23 март 2025 | 08:30
  • 7578
  • 5
Само победа върши работа на България в Дъблин

Само победа върши работа на България в Дъблин

  • 23 март 2025 | 07:15
  • 8832
  • 22
Септември (Симитли) надви Пирин (Разлог) с гол от дузпа

Септември (Симитли) надви Пирин (Разлог) с гол от дузпа

  • 23 март 2025 | 02:04
  • 1272
  • 0
Партизан си тръгна от Берковица с точките

Партизан си тръгна от Берковица с точките

  • 22 март 2025 | 21:37
  • 3048
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Китай: Пиастри води, отборни заповеди във Ферари (следете на живо)

Гран При на Китай: Пиастри води, отборни заповеди във Ферари (следете на живо)

  • 23 март 2025 | 10:05
  • 9159
  • 1
Само победа върши работа на България в Дъблин

Само победа върши работа на България в Дъблин

  • 23 март 2025 | 07:15
  • 8832
  • 22
"От скрина": Футболната приказка на Ейре започва от България - строшени глави, изгарящ амоняк и шампанско

"От скрина": Футболната приказка на Ейре започва от България - строшени глави, изгарящ амоняк и шампанско

  • 23 март 2025 | 08:01
  • 3934
  • 0
Интрига на всеки стадион: колоси се хвърлят в реваншите от 1/4-финалите в Лига на нациите

Интрига на всеки стадион: колоси се хвърлят в реваншите от 1/4-финалите в Лига на нациите

  • 23 март 2025 | 07:30
  • 3820
  • 0
Баскетболен празник в Перник! Време е за Sesame Мач на звездите

Баскетболен празник в Перник! Време е за Sesame Мач на звездите

  • 23 март 2025 | 07:00
  • 2755
  • 0
Интересни резултати в днешните сблъсъци от световните квалификации

Интересни резултати в днешните сблъсъци от световните квалификации

  • 22 март 2025 | 23:47
  • 37613
  • 3