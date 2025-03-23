Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Елитната група до 17 години

През изминалите дни се изигра отложения ппрез края на февруари 17-ти кръг в Елитната група до 17 години. В голямото дерби Левски победи Септември с 3:1, Лудогорец спечели гостуването си на Национал с 1:0, Локо (Пловдив) постигна първа победа за втория полусезон след усоех на ЦСКА с 2:0, докато Ботев се справи с ЦСКА 1948, побеждавайки 1:0.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Национал - Лудогорец 0:1
0:1 Николай Николов (90') д
Левски - Септември 3:1
1:0 Радостин Стоилов (19') д
2:0 Борислав Стоичков (55') аг
2:1 Васил Василов (88')
3:1 Андрей Нешев (90')
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 2:0
1:0 Тодор Гергишанов (35')
2:0 Марин Раленеков (43')
Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 1:0
1:0 Самуил Цонов (45') д
Втоара осмица:
Пловдив 2015 - Фратрия 2:1
0:1 Максим Маринов (46')
1:1 Богдан Рангелов (64')
2:1 Даниел Минев (90'+3)
Славия - Пирин 5:0
1:0 Ивайло Димитров (20')
2:0 Димитър Генов (38')
3:0 Георги Алмишев (51')
4:0 Божидар Николов (71')
5:0 Давид Николов (90'+1)
Хебър - Черно море 2:5
0:1 Емануил Няголов (6')
0:2 Петър Николов (12')
1:2 Виктор Тлачански (20')
2:2 Мирослав Миков (31')
2:3 Кристиан Михайлов (70')
2:4 Денислав Младенов (79')
2:5 Стефан Дюлгеров (90'+1)
Берое - Етър 3:1
1:0 Стоян Башикаров (23')
1:1 Ивайло Чапкънов (42')
2:1 Алекс Помаков (53')
3:1 Иван Петров (73')