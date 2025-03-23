Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Елитната група до 17 години

През изминалите дни се изигра отложения ппрез края на февруари 17-ти кръг в Елитната група до 17 години. В голямото дерби Левски победи Септември с 3:1, Лудогорец спечели гостуването си на Национал с 1:0, Локо (Пловдив) постигна първа победа за втория полусезон след усоех на ЦСКА с 2:0, докато Ботев се справи с ЦСКА 1948, побеждавайки 1:0.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Национал - Лудогорец 0:1

0:1 Николай Николов (90') д

Левски - Септември 3:1

1:0 Радостин Стоилов (19') д

2:0 Борислав Стоичков (55') аг

2:1 Васил Василов (88')

3:1 Андрей Нешев (90')

Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 2:0

1:0 Тодор Гергишанов (35')

2:0 Марин Раленеков (43')



Ботев (Пловдив) - ЦСКА 1948 1:0

1:0 Самуил Цонов (45') д

Втоара осмица:

Пловдив 2015 - Фратрия 2:1

0:1 Максим Маринов (46')

1:1 Богдан Рангелов (64')

2:1 Даниел Минев (90'+3)

Славия - Пирин 5:0

1:0 Ивайло Димитров (20')

2:0 Димитър Генов (38')

3:0 Георги Алмишев (51')

4:0 Божидар Николов (71')

5:0 Давид Николов (90'+1)

Хебър - Черно море 2:5

0:1 Емануил Няголов (6')

0:2 Петър Николов (12')

1:2 Виктор Тлачански (20')

2:2 Мирослав Миков (31')

2:3 Кристиан Михайлов (70')

2:4 Денислав Младенов (79')

2:5 Стефан Дюлгеров (90'+1)

Берое - Етър 3:1

1:0 Стоян Башикаров (23')

1:1 Ивайло Чапкънов (42')

2:1 Алекс Помаков (53')

3:1 Иван Петров (73')