Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Елитната група до 16 години

Трудни срещи за лидерите в 20-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец измъкна точка от Левски в последните секунди, Септември победи Локомотив (Пловдив) с гол в края, Национал и Славия не се победиха, докато Ботев се справи с ЦСКА.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Левски - Лудогорец 1:1
1:0 Георги Камбитов (54')
1:1 Веселин Атанасов (90'+6)
Локомотив (Пловдив) - Септември 2:3
1:0 Методи Клисуранов (47')
1:1 Виктор Добрев (51')
1:2 Виктор Добрев (75') д
2:2 Веселин Димитров (82') д
2:3 Димитър Маринов (90')
Национал - Славия 1:1
1:0 Алексанър Тенев (19')
1:1 Мартин Петков (58')
Ботев (Пловдив) - ЦСКА 3:0
1:0 Александър Ненков (11')
2:0 Виктор Христов (67')
3:0 Теодор Прашанов (83')
Втора осмица:
Етър - Арда 0:0
Пирин - Пловдив 2015 4:0
1:0 Мартин Забунов (35')
2:0 Никола Стоянов (43') д
3:0 Виктор-Крум Танев (53')
4:0 Илия Якимов (78')
Хебър - Звезденбург 1:2
1:0 Мартин Ковачев (26')
1:1 Ахмед Ахмед (40')
1:2 Мехмед Тодоров (63')
Спартак (Плевен) - Дунав 0:2
0:1 Стефан Чукурлиев (5')
0:2 Максим Арнаудов (60')