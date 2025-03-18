Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Елитната група до 16 години

Трудни срещи за лидерите в 20-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец измъкна точка от Левски в последните секунди, Септември победи Локомотив (Пловдив) с гол в края, Национал и Славия не се победиха, докато Ботев се справи с ЦСКА.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Левски - Лудогорец 1:1

1:0 Георги Камбитов (54')

1:1 Веселин Атанасов (90'+6)

Локомотив (Пловдив) - Септември 2:3

1:0 Методи Клисуранов (47')

1:1 Виктор Добрев (51')

1:2 Виктор Добрев (75') д

2:2 Веселин Димитров (82') д

2:3 Димитър Маринов (90')

Национал - Славия 1:1

1:0 Алексанър Тенев (19')

1:1 Мартин Петков (58')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 3:0

1:0 Александър Ненков (11')

2:0 Виктор Христов (67')

3:0 Теодор Прашанов (83')

Втора осмица:

Етър - Арда 0:0

Пирин - Пловдив 2015 4:0

1:0 Мартин Забунов (35')

2:0 Никола Стоянов (43') д

3:0 Виктор-Крум Танев (53')

4:0 Илия Якимов (78')

Хебър - Звезденбург 1:2

1:0 Мартин Ковачев (26')

1:1 Ахмед Ахмед (40')

1:2 Мехмед Тодоров (63')

Спартак (Плевен) - Дунав 0:2

0:1 Стефан Чукурлиев (5')

0:2 Максим Арнаудов (60')