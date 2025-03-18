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Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 18 март 2025 | 17:47
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Трудни срещи за лидерите в 20-ия кръг на Елитната група до 16 години. Лудогорец измъкна точка от Левски в последните секунди, Септември победи Локомотив (Пловдив) с гол в края, Национал и Славия не се победиха, докато Ботев се справи с ЦСКА.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Левски - Лудогорец 1:1
1:0 Георги Камбитов (54')
1:1 Веселин Атанасов (90'+6)

Локомотив (Пловдив) - Септември 2:3
1:0 Методи Клисуранов (47')
1:1 Виктор Добрев (51')
1:2 Виктор Добрев (75') д
2:2 Веселин Димитров (82') д
2:3 Димитър Маринов (90')

Национал - Славия 1:1
1:0 Алексанър Тенев (19')
1:1 Мартин Петков (58')

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 3:0
1:0 Александър Ненков (11')
2:0 Виктор Христов (67')
3:0 Теодор Прашанов (83')

Втора осмица:

Етър - Арда  0:0

Пирин - Пловдив 2015  4:0
1:0 Мартин Забунов (35')
2:0 Никола Стоянов (43') д
3:0 Виктор-Крум Танев (53')
4:0 Илия Якимов (78')

Хебър - Звезденбург  1:2
1:0 Мартин Ковачев (26')
1:1 Ахмед Ахмед (40')
1:2 Мехмед Тодоров (63') 

Спартак (Плевен) - Дунав  0:2
0:1 Стефан Чукурлиев (5')
0:2 Максим Арнаудов (60')

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