11-те на Черно море и Лудогорец

Станаха ясни стартовите състави на Черно море и Лудогорец. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 22-ия кръг на efbet Лига.
ЧЕРНО МОРЕ - ЛУДОГОРЕЦ 0:0
Стартови състави:
Черно море: 33. Пламен Илиев, 2. Цветомир Панов, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 6. Виктор Попов, 29. Берк Бейхан, 71. Васил Панайотов, 12. Димитър Тонев, 10. Мазир Сула. 39. Николай Златев, 99. Уеслен Жуниор
Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 4. Диниш Алмейда, 15. Едвин Куртулуш, 14. Дени Групер, 30. Педро Нареси, 6. Якуб Пьотровски, 19. Георги Русев, 18. Ивайло Чочев, 11. Кайо Видал, 15. Ерик Биле
Стадион: "Тича", Варна
Главен съдия: Валентин Железов