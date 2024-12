Бионсе бе звездата на шоуто, с което НФЛ дебютира в Нетфликс

Бионсе бе голямата звезда, която предизвика сред публиката повече вълнение в сравнение с мачовете, с които Националната футболна лига (НФЛ) на САЩ дебютира на стрийминг платформата Нетфликс на Коледа, пише Асошиейтед прес.

Певицата излезе на сцената на полувремето на късния мач в Хюстън, яхнала бял кон. Носителката на 32 награди "Грами" разтърси публиката в родния си град Хюстън с близо 13-минутно изпълнение в сряда. Другата й изненада за зрителите бе, че покани на сцената Шабузи, за да изпълни Sweet Honey Buckiin, а Пост Малоун се присъедини за изпълнението на Levii's Jeans.

На терена изпълненията бяха под очакванията, въпреки че на него излязоха четири от седемте плейофни отбора на Американската футболна конференция (AFC). Патрик Махоумс изведе Канзас Сити Чийфс до категорична победа с 29:10 над Питсбърг в първата среща, с което шампионите си осигуриха първото място в конференцията.

Първото излъчване на мач по американски футбол бързо се превърна във второто най-гледано живо предаване по Нетфликс досега, сочат данни на NFL Media. Ламар Джаксън и Балтимор Рейвънс водеха срещу Си Джей Страуд и Хюстън Тексанс 17:2 до полувремето, когато Бионсе излезе на сцената. Балтимор Рейвънс завършиха с победа 31:2.

Марая Кери откри предаването със запис на All I Want for Christmas is You секунди преди началото на двубоя между Питсбърг и Канзас Сити на Acrisure Stadium.

Изпълнението на Бионсе на живо на NRG Stadium се очакваше като най-големия тест за стрийминг платформата и изглежда премина без проблеми, отбеляза Асошиейтед прес.

