𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞, '𝐃𝐨𝐫𝐚𝐧'



‘Doran’ 최현준 선수가 LCK 팀에 합류합니다.

T1과 함께 더 높은 곳에서 빛날 ‘Doran’ 선수에게 많은 응원과 격려 부탁드립니다!



‘Doran’ joined the T1 LCK team.

Please support him as the new top laner for T1 and help him shine even brighter at T1!