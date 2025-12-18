Fortnite се завръща на Световното първенство по електронни спортове с нов турнир

От Epic Games обявиха нов мащабен турнир по Fortnite с награден фонд от 2,5 млн. долара, който ще се проведе през 2026 г. и ще завърши с финали на Световното първенство по електронни спортове в Рияд.

IT'S TIME.



Fortnite is coming to the Esports World Cup 🏆 pic.twitter.com/QIIGqJtI6s — Esports World Cup (@EWC_EN) December 17, 2025

Състезанието носи името Reload Elite Series, като заедно с Fortnite в програмата ще бъде включена и Rocket League.

За разлика от традиционната FNCS, новият формат ще бъде фокусиран върху режима Reload с 40 играчи, в който елиминираните се връщат в играта, докато поне един съотборник е жив.

Снимка: Esports World Cup