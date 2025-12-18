Fortnite се завръща на Световното първенство по електронни спортове с нов турнир

Популярни
  • 18 дек 2025 | 11:36
От Epic Games обявиха нов мащабен турнир по Fortnite с награден фонд от 2,5 млн. долара, който ще се проведе през 2026 г. и ще завърши с финали на Световното първенство по електронни спортове в Рияд.

Състезанието носи името Reload Elite Series, като заедно с Fortnite в програмата ще бъде включена и Rocket League.

За разлика от традиционната FNCS, новият формат ще бъде фокусиран върху режима Reload с 40 играчи, в който елиминираните се връщат в играта, докато поне един съотборник е жив.

Снимка: Esports World Cup

Netflix и ФИФА създават футболен симулатор преди Световното

  • 17 дек 2025 | 19:57
Абдул "degster" Гасанов вече е свободен агент

  • 17 дек 2025 | 18:15
Топ геймърите са прибрали над 270 милиона долара през 2025 година

  • 17 дек 2025 | 18:07
M80 представи новия си играч

  • 17 дек 2025 | 12:41
Riot Games ще раздаде над 100 млн. долара на отборите във VALORANT

  • 17 дек 2025 | 11:54
Трагедия помрачи деня в професионалния League of Legends

  • 17 дек 2025 | 10:00
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
Бившият клуб на Бурас иска да си го върне обратно

  • 18 дек 2025 | 08:08
