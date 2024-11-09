Берое 0:0 Черно море

Берое и Черно море играят един срещу друг в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:0. Двата тима се намират един до друг в класирането, като разликата между тях е четири точки.

БЕРОЕ 0:0 ЧЕРНО МОРЕ

Стартови състави:

Берое: 1. Артур Мота, 2. Оиер Сареги, 3. Хуан Пабло Саломони, 5. Лучиено Скуадроне, 8. Сегундо Пахаме, 9. Сантиаго Годой, 11. Исмаел Ферер, 15. Енцо Еспиноза, 17. Хуан Карлос Пинеда, 23. Кевин Сейхас, 19. Карлос Алгара;

Черно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 6. Виктор Попов, 2. Цветомир Панов, 27. Даниел Димов, 71. Васил Панайотов, 11. Дуду, 8. Асен Дончев, 10. Мазир Сула, 99. Уеслен Жуниор.