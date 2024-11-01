Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Николай Киров определи групата на Спартак (Варна) за двубоя с Крумовград

Николай Киров определи групата на Спартак (Варна) за двубоя с Крумовград

  • 1 ное 2024 | 16:58
  • 304
  • 0

Старши треньорът на Спартак (Варна) Николай Киров определи група от 19 футболисти за гостуването на Крумовград от 14-ия кръг кръг на efbet Лига. Извън нея останаха Франьо Пърце и Йоан Бауренски. Двубоят е утре, 2 ноември, от 17:00 часа.

Спартак (Варна) излиза без двама срещу Крумовград
Спартак (Варна) излиза без двама срещу Крумовград

Ето групата на "соколите"

Мартин Величков, Никола Виденов, Матео Петрашило, Александър Цветков, Бернардо Коуто, Филип Лесняк, Франк Риволие, Виктор Митев, Ромееш Ивей, Кристиан Илич, Цветослав Маринов, Даниел Иванов, Па Конате, Александър Янчев, Ахмед Ахмедов, Антонио Вутов, Ангел Грънчов, Любослав Маринов, Радослав Димитров

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Митков стана шампион на Таджикистан

Митков стана шампион на Таджикистан

  • 1 ное 2024 | 15:28
  • 2446
  • 0
Лудогорец подкрепи кампанията Movember

Лудогорец подкрепи кампанията Movember

  • 1 ное 2024 | 14:53
  • 894
  • 0
БФС обяви наказанията след Купата, Левски и ЦСКА - София с най-сериозни глоби

БФС обяви наказанията след Купата, Левски и ЦСКА - София с най-сериозни глоби

  • 1 ное 2024 | 14:28
  • 4763
  • 2
Ботев и Локо (София) ще играят в Коматево

Ботев и Локо (София) ще играят в Коматево

  • 1 ное 2024 | 13:48
  • 1301
  • 0
Добри новини за Черно море

Добри новини за Черно море

  • 1 ное 2024 | 13:44
  • 1186
  • 0
Лудогорец пусна билетите за мача с Хебър

Лудогорец пусна билетите за мача с Хебър

  • 1 ное 2024 | 13:43
  • 1236
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Славия

Ботев (Враца) 0:0 Славия

  • 1 ное 2024 | 17:29
  • 2099
  • 1
Рубен Аморим е новият треньор на Манчестър Юнайтед

Рубен Аморим е новият треньор на Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2024 | 14:08
  • 14192
  • 4
Томаш: Локомотив е един от водещите отбори в първенството, трябва да подходим максимално сериозно

Томаш: Локомотив е един от водещите отбори в първенството, трябва да подходим максимално сериозно

  • 1 ное 2024 | 11:11
  • 14779
  • 22
Левски ще търси играчи във Франция

Левски ще търси играчи във Франция

  • 1 ное 2024 | 07:41
  • 16580
  • 6
ЦСКА - София официално обяви назначаването на Методи Томанов

ЦСКА - София официално обяви назначаването на Методи Томанов

  • 1 ное 2024 | 09:33
  • 9932
  • 9
Джеймс Ето’о с повиквателна за националния на Камерун

Джеймс Ето’о с повиквателна за националния на Камерун

  • 1 ное 2024 | 07:57
  • 12160
  • 3

Видео акценти

Иван Дюлгеров: Във футбола трябва да чакаш шанса, но и да си готов да го сграбчиш

БГ Футбол

Иван Дюлгеров: Във футбола трябва да чакаш шанса, но и да си готов да го сграбчиш
Александър Томаш: Личност като Бербатов е винаги добре дошла в ЦСКА

БГ Футбол

Александър Томаш: Личност като Бербатов е винаги добре дошла в ЦСКА
Томаш: Локомотив се е доказал като топ клуб през годините и ще трябва да сме максимално концентрирани

БГ Футбол

Томаш: Локомотив се е доказал като топ клуб през годините и ще трябва да сме максимално концентрирани
Втори гол на Кайо Видал и 6:0 за Лудогорец срещу Черноломец

БГ Футбол

Втори гол на Кайо Видал и 6:0 за Лудогорец срещу Черноломец
Гол на Спас Делев с глава и 5:0 в полза на Лудогорец

БГ Футбол

Гол на Спас Делев с глава и 5:0 в полза на Лудогорец
Камара вкара четвърто попадение за Лудогорец

БГ Футбол

Камара вкара четвърто попадение за Лудогорец