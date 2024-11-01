Николай Киров определи групата на Спартак (Варна) за двубоя с Крумовград

Старши треньорът на Спартак (Варна) Николай Киров определи група от 19 футболисти за гостуването на Крумовград от 14-ия кръг кръг на efbet Лига. Извън нея останаха Франьо Пърце и Йоан Бауренски. Двубоят е утре, 2 ноември, от 17:00 часа.

Спартак (Варна) излиза без двама срещу Крумовград

Ето групата на "соколите"

Мартин Величков, Никола Виденов, Матео Петрашило, Александър Цветков, Бернардо Коуто, Филип Лесняк, Франк Риволие, Виктор Митев, Ромееш Ивей, Кристиан Илич, Цветослав Маринов, Даниел Иванов, Па Конате, Александър Янчев, Ахмед Ахмедов, Антонио Вутов, Ангел Грънчов, Любослав Маринов, Радослав Димитров