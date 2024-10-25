България U17 се събира на лагер преди европейските квалификации със Сърбия и Турция

Националният отбор на България до 17 години ще проведe лагер преди европейските квалификации в Сърбия. Възпитаниците на селекционера Петър Карачоров се събират на 27 октомври в национална футболна база "Бояна", а пред тима предстоят две срещи.

На 1 ноември в Стара Пазова "лъвчетата" излизат срещу Сърбия U17 от 16:00 часа българско време, а отново там от 12:00 часа на 4 ноември ще се изправят срещу селекцията на Турция U17.

Списък на повиканите футболисти:

Божидар Красимиров Христов

Божидар Мирославов Жечев

Валери Иванов Владимиров

Веселин Димитров Бачев

Димитър Красимиров Урумов

Емануил Стилиянов Няголов

Калоян Божков Божков

Кристиян Станоев Горянов

Максим Весков Минков

Мартин Пейчев

Мартин Росенов Портарски

Марто Николов Бойчев

Никола Генчев Генчев

Огнян Дилянов Владимиров

Пламен Валентинов Пенев

Радостин Светославов Стоилов

Рикардо Николов Фернандеш

Сашо Стоянов Грънчаров

Симеон Красимиров Турлаков

Стивън Жерард Жан Ив Гаоте