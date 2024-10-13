Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Югоизток

Вчера се изиграха всички мачове от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидер продължава да бъде ФК Ямбол, който се наложи над Секирово и запази преднината си на върха. Втори е Черноморец (Бургас), който е с мач по-малко.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

12 октомври 2024 г., събота, 16:00 ч:

Димитровград (Димитровград) - Спартак (Пловдив) 1:4

0:1-Свилен Щерев (10)

0:2-Ариф Ферадов (26)

1:2-Стоян Вергиев (35)

1:3-Ариф Ферадов (58)

1:4-Цветелин Петров (66)

ФК Ямбол (Ямбол) - Секирово (Раковски) 2:0

1:0-Петър Принджев (28)

2:0-Мартин Маринов (35)

Карнобат (Карнобат) - Левски (Карлово) 1:2

1:0-Стоян Маринов (16)

1:1-Теодор Георгиев (36)

1:2-Теодор Георгиев (63)

Марица (Милево) - Родопа (Смолян) 1:0

1:0-Сезай Ахмед (51)

Гигант (Съединение) - Ботев III (Пловдив) 2:2

1:0-Аурел Мусай (50 дузпа)

1:1-Александър Карталов (62)

2:1-Стоян Митев (68)

2:2-Кирил Велинов (89)

ФК Свиленград (Свиленград) - Созопол (Созопол) 4:1

1:0-Иван Скерлев (15)

2:0-Иван Скерлев (50)

3:0-Христо Христов (85)

3:1-Георги Станев (89)

4:1-Христо Христов (90)

Атлетик (Куклен) - Загорец (Нова Загора) 0:4

0:1-Мариян Тонев (48)

0:2-Пламен Иванов (67)

0:3-Пламен Иванов (83)

0:4-Мариян Тонев (84)



Саяна (Хасково) - Асеновец (Асеновград) отложен

Черноморец (Бургас) - Розова долина (Казанлък) отложен

13 октомври 2024 г., неделя, 16:00 ч:

Локомотив II (Пловдив) - Марица (Пловдив) отложен