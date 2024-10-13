Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Югоизток

Вчера се изиграха всички мачове от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидер продължава да бъде ФК Ямбол, който се наложи над Секирово и запази преднината си на върха. Втори е Черноморец (Бургас), който е с мач по-малко.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
12 октомври 2024 г., събота, 16:00 ч:
Димитровград (Димитровград) - Спартак (Пловдив) 1:4
0:1-Свилен Щерев (10)
0:2-Ариф Ферадов (26)
1:2-Стоян Вергиев (35)
1:3-Ариф Ферадов (58)
1:4-Цветелин Петров (66)
ФК Ямбол (Ямбол) - Секирово (Раковски) 2:0
1:0-Петър Принджев (28)
2:0-Мартин Маринов (35)
Карнобат (Карнобат) - Левски (Карлово) 1:2
1:0-Стоян Маринов (16)
1:1-Теодор Георгиев (36)
1:2-Теодор Георгиев (63)
Марица (Милево) - Родопа (Смолян) 1:0
1:0-Сезай Ахмед (51)
Гигант (Съединение) - Ботев III (Пловдив) 2:2
1:0-Аурел Мусай (50 дузпа)
1:1-Александър Карталов (62)
2:1-Стоян Митев (68)
2:2-Кирил Велинов (89)
ФК Свиленград (Свиленград) - Созопол (Созопол) 4:1
1:0-Иван Скерлев (15)
2:0-Иван Скерлев (50)
3:0-Христо Христов (85)
3:1-Георги Станев (89)
4:1-Христо Христов (90)
Атлетик (Куклен) - Загорец (Нова Загора) 0:4
0:1-Мариян Тонев (48)
0:2-Пламен Иванов (67)
0:3-Пламен Иванов (83)
0:4-Мариян Тонев (84)
Саяна (Хасково) - Асеновец (Асеновград) отложен
Черноморец (Бургас) - Розова долина (Казанлък) отложен
13 октомври 2024 г., неделя, 16:00 ч:
Локомотив II (Пловдив) - Марица (Пловдив) отложен