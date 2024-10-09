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Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Югоизток

  • 9 окт 2024 | 20:52
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Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха всички мачове от междинния 11-ти кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) победи Димитровград с категоричното 4:0 у дома. Ямбол пък постигна победа като гост на Асеновец и остава на второто място само на точка от първата позиция.

Ето всички резултати от кръга:

9 октомври 2024 г., сряда, 16:00 ч:

Черноморец (Бургас) - Димитровград (Димитровград) 4:0

1:0-Емануил Манев (11)

2:0-Хидает Хюсеин (25)

3:0-Живко Петков (33)

4:0-Олексей Геловани (51)

Розова долина (Казанлък) - Атлетик (Куклен) 3:0

1:0-Пламен Тенев (45)

2:0-Даниел Стефанов (59)

3:0-Венцислав Иванов (75)

Загорец (Нова Загора) - ФК Свиленград (Свиленград) 1:0

1:0-Пламен Иванов (77)

Марица (Пловдив) - Марица (Милево) 3:0

1:0-Атанас Ташолов (3)

2:0-Александър Праматаров (40)

3:0-Георги Трифонов (90)

Родопа (Смолян) - Карнобат (Карнобат) 5:1

1:0-Михаел Кисьов (24)

2:0-Елмир Мустански (32)

3:0-Владимир Драмалиев (63)

4:0-Михаел Кисьов (64)

5:0-Борислав Семетски (71)

5:1-Иван Иванов (87)

Левски (Карлово) - Саяна (Хасково) 1:2

0:1-Надим Ангелов (5)

0:2-Илиян Марчев (11)

1:2-Теодор Георгиев (32)

Асеновец (Асеновград) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:1

0:1-Петър Принджев (80)

Секирово (Раковски) - Спартак (Пловдив) 1:2

0:1-Васил Василев (23)

0:2-Ариф Ферадов (59)

1:2-Стефан Рабаджийски (79)

9 октомври 2024 г., сряда, 17:00 ч:

Созопол (Созопол) - Гигант (Съединение) 1:0

1:0-Серж Патрик Мондесур Врехуру (90)

Ботев III (Пловдив) - Локомотив II (Пловдив) отложен

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