Два мача от Sesame Купа на България ще бъдат ръководени от жени

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за първия кръг в турнира за Купата на България. Това, което прави най-голямо впечатление е, че две от срещите ще бъдат ръководени от жени - Кристина Георгиева получи наряд за двубоя между Марица (Пловдив) и Беласица (Петрич), а Християна Гутева ще свири срещата между на Оборище (Панагюрище) и Спартак (Плевен).
Ето и всички назначения:
13 октомври 2024 г., неделя, 13:00 ч.
Ботев (Нови Пазар) - Фратрия
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Александър Ангелов Атанасов
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
Академик Свищов - ПФК Монтана 1921
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Борислав Борисов Борисов АС2: Павлин Петков Петков
4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков
СН: Иво Величков Боев
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
Левски 2007 - Спортист 2009
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Георги Спасов Славов
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Рилски спортист-2011 - ФК Дунав Русе
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Антон Янков Терзиев
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ АКСАКОВО - ОФК Янтра 2019
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Мартин Иванов Димитров
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ОФК Ком-Берковица - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ТИ: Кристиан Кирилов Бучев
СН: Веселин Мишев Добриянов
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Кюстендил - ФК Марек 1915
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
Черноломец 1919 - ФК Ловеч
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
СН: Йосиф Петров Ронков
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Саяна Хасково - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Тодор Димитров Тодоров
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ОФК Беласица
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ОФК Локомотив Мездра - Несебър
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Владимир Йорданов Владимиров
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
РОЗОВА ДОЛИНА - ФК Струмска слава 1927
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС - ФК Етър ВТ
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Димо Неделчев Стоянов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
Септември 98 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Иван Руменов Христов
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ОФК Вихрен - Миньор
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Оборище - ОФК Спартак Пл
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Асен Йорданов Николов