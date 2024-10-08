Два мача от Sesame Купа на България ще бъдат ръководени от жени

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за първия кръг в турнира за Купата на България. Това, което прави най-голямо впечатление е, че две от срещите ще бъдат ръководени от жени - Кристина Георгиева получи наряд за двубоя между Марица (Пловдив) и Беласица (Петрич), а Християна Гутева ще свири срещата между на Оборище (Панагюрище) и Спартак (Плевен).

Ето и всички назначения:

13 октомври 2024 г., неделя, 13:00 ч.

Ботев (Нови Пазар) - Фратрия

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Александър Ангелов Атанасов

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

Академик Свищов - ПФК Монтана 1921

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Борислав Борисов Борисов АС2: Павлин Петков Петков

4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков

СН: Иво Величков Боев

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

Левски 2007 - Спортист 2009

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Георги Спасов Славов

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Рилски спортист-2011 - ФК Дунав Русе

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Антон Янков Терзиев

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ АКСАКОВО - ОФК Янтра 2019

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Мартин Иванов Димитров

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ОФК Ком-Берковица - ПФК Пирин 22 АД

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Васил Ангелов Байрактарски

4-ТИ: Кристиан Кирилов Бучев

СН: Веселин Мишев Добриянов

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Кюстендил - ФК Марек 1915

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

Черноломец 1919 - ФК Ловеч

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Богомил Севдалинов Димитров АС2: Станимир Веселинов Господинов

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

СН: Йосиф Петров Ронков

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Саяна Хасково - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Стоян Игнатов Петров

4-ТИ: Тодор Димитров Тодоров

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ОФК Беласица

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ОФК Локомотив Мездра - Несебър

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Владимир Йорданов Владимиров

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

РОЗОВА ДОЛИНА - ФК Струмска слава 1927

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Петър Димов Аспарухов

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС - ФК Етър ВТ

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Димо Неделчев Стоянов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

Септември 98 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Иван Руменов Христов

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ОФК Вихрен - Миньор

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

13 октомври 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Оборище - ОФК Спартак Пл

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Велин Диманов Димитров

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Асен Йорданов Николов