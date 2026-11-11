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Ето какво значи името на новата звезда на "соколите"

  • 11 ное 2026 | 10:37
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Ето какво значи името на новата звезда на "соколите"

От началото на футболната кампания нигерийският нападател Чидера Окох е голмайстор на Спартак (Варна) с отбелязаните четири гола до този момент. Два от головете нападателят отбеляза за Купата на страната срещу Етър. В последната среща той донесе драматичната победа на "соколите" срещу Арда с два фамозни гола и голова асистенция.

Окох след обрата срещу Арда: Борихме се като едно, срещу Черно море ще бъде битка
Окох след обрата срещу Арда: Борихме се като едно, срещу Черно море ще бъде битка

Снажният централен нападател играе като преотстъпен в Спартак (Варна) от Ботев (Пловдив). Много интересен е факта, свързан с неговото име. Името Чидера произхожда от една от най-големите групови общности на Нигерия игбо. На местния език името му означава "Това, което Бог е написал" или " Божията предопределеност" и символизира вярата в божията закрила и съдбата. Мнозина привърженици на Спартак вече виждат в негово присъствие силна мощ в нападението на "соколите".


Пламен Трендафилов

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