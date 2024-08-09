Ето кой получи медали след 13-ия ден в Париж

В 13-ия ден от XIII Летни олимпийски игри бяха раздадени поредните комплекти медали, като видяхме общо 26 финала. Ето и кой се окичи с наградите:
Плуване в открити води, 10 километра, жени:
1. Шарън ван Рауендал (Нидерландия) - 2:03:34.2 часа
2. Меоша Джонсън (Австралия) - 2:03:39.7
3. Джиневра Тадеучи (Италия) - 2:03:42.8
Спортно катерене, скорост, мъже:
1. Ведрик Леонардо (Индонезия)
2. У Пън (Китай)
3. Сам Уотсън (САЩ)
Ветроходство мултикорпусни лодки (Nacra 17), смесени отбори:
1. Италия (Руджеро Тита, Катерина Банти) - 31 наказателни точки
2. Аржентина (Матео Махдалани, Еухения Боско) - 55 наказателни точки
3. Нова Зеландия (Мика Уилкинсън, Ерика Доусън) - 63 наказателни точки
Ветроходство, клас 479 (Mixed Dinghy) за смесени отбори:
1. Австрия (Лара Вадлау, Лукас Маер) - 38 наказателни точки
2. Япония (Кейджу Окада, Михо Йошика) - 41 наказателни точки
3. Швеция (Антон Далберг, Ловиса Карлсон) - 47 наказателни точки
Ветроходство, кайтсърфинг, жени:
1. Елинор Олдридж (Великобритания)
2. Лорен Ноло (Франция)
3. Анелус Ламертс (Нидерландия)
Кану-каяк, двуместно кану 500 метра, мъже:
1. Китай (Хао Лю и Бовън Цзи) - 1:39.48 минути
2. Италия (Габриеле Касадей и Карло Такини) - 1:41.08 минути
3. Испания (Хоан Морено и Диего Домингес) - 1:41.18 минути
Кану-каяк, четворка каяк 500 метра, жени:
1. Нова Зеландия - 1:32.20 минути
2. Германия - 1:32.62 минути
3. Унгария - 1:32.93 минути
Кану-каяк, четворка каяк 500 метра, мъже:
1. Германия - 1:19.80 минути
2. Австралия - 1:19.84 минути
3. Испания - 1:20.05 минути
Скокове във вода от триметров трамплин, мъже:
1. Съи Се (Китай) - 543.60
2. Цзунюан Ван (Китай) - 530.20
3. Осмар Олвера (Мексико) - 500.40
Вдигане на тежести, категория до 59 кг, жени:
1. Ло Шъфан (Китай) - 241 килограма (107 кг изхвърляне и 134 кг изтласкване)
2. Мод Шаро (Канада) - 236 кг (106 кг изхвърляне и 130 кг изтласкване)
3. Хсън-Чун Ко (Тайван) - 235 кг (105 кг изхвърляне и 130 кг изтласкване)
Вдигане на тежести, категория до 73 килограма, мъже:
1. Ризки Джунианся (Индонезия) - 354 килограма (155+199-олимпийски рекорд)
2. Вичума Веерапон (Тайланд) - 346 килограма (148+198)
3. БОЖИДАР АНДРЕЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 344 килограма (154+190)
Колоездене на писта, кейрин, жени:
1. Елисе Андрюс (Нова Зеландия)
2. Хети ван де Ваув (Нидерландия)
3. Ема Финъкън (Великобритания)
Колоездене на писта, омниум, мъже:
1. Бенжамен Тома (Франция) - 164 точки
2. Лури Лейтао (Португалия) - 153
3. Фабио ван ден Боше (Белгия) - 131
Хокей на трева, мъже:
1. Нидерландия
2. Германия
3. Индия
Лека атлетика, 200 метра, мъже:
1. Лициле Тебого (Ботсвана) - 19.46 секунди
2. Кенет Беднарек (САЩ) - 19.62
3. Ноа Лайлс (САЩ) - 19.70
Лека атлетика, скок дължина, жени:
1. Тара Дейвис-Уудхол (САЩ) - 7.10 метра
2. Малайка Михамбол (Германия) - 6.98
3. Джасмин Муур (САЩ) - 6.96
Лека атлетика, хвърляне на копие, мъже:
1. Аршад Надийм (Пакистан) - 92.97 метра, олимпийски рекорд
2. Нирадж Чопра (Индия) - 89.45
3. Андерсън Питърс (Гренада) - 88.54
Лека атлетика, 400 метра с препятствия, жени:
1. Сидни МакЛафлин (САЩ) - 50.37 секунди, световен рекорд
2. Ана Кокръл (САЩ) - 51.87
3. Фемке Бол (Нидерландия) - 52.15
Лека атлетика, 110 метра с препятствия, мъже:
1. Грант Холоуей (САЩ) - 12.99 секунди
2. Даниел Робъртс (САЩ) - 13.09.085
3. Рашийд Броудбел (Ямайка) - 13.09.088
Таекуондо, категория до 57 кг, жени:
1. Юджин Ким (Република Корея)
2. Нахид Кияни (Иран)
3. КИМИА АЛИЗАДЕ (БЪЛГАРИЯ) и Скайлър Парк (Канада)
Таекуондо, категория до 68 кг, мъже:
1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)
2. Карим Заид (Йордания)
3. Лян Юйшуай (Китай) и Едивал Понтеш (Бразилия)
Борба, 53 кг, жени:
1. Акари Фуджинами (Япония)
2. Лусия Йепес (Еквадор)
3. Чо Хьо-гон (КНДР) и Батхуягин Хулан (Монголия)
Борба, класически стил, 67 кг:
1. Саид Есмали (Иран)
2. Парвиз Насибов (Украйна)
3. Хасрат Джафаров (Азербайджан) и Луис Орта (Куба)
Борба, класически стил, 87 кг:
1. СЕМЕН НОВИКОВ (БЪЛГАРИЯ)
2. Алиреза Момадипиани (Иран)
3. Жан Бенелюк (Украйна) и Турпал Али Бисултанов (Дания)
Бокс, категория до 51 кг, мъже:
1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
2. Билал Беннама (Франция)
3. Жуниор Алкантара (Доминиканска република) и Даниел Варела де Пиня (Кабо Верде)
Бокс, категория до 54 кг, жени:
1. Чан Юан (Китай)
2. Хатидже Акбаш (Турция)
3. Пан Чол-ми (КНДР) и Им Е-джи (Република Корея)