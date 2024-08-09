Ето кой получи медали след 13-ия ден в Париж

В 13-ия ден от XIII Летни олимпийски игри бяха раздадени поредните комплекти медали, като видяхме общо 26 финала. Ето и кой се окичи с наградите:

Плуване в открити води, 10 километра, жени:

1. Шарън ван Рауендал (Нидерландия) - 2:03:34.2 часа

2. Меоша Джонсън (Австралия) - 2:03:39.7

3. Джиневра Тадеучи (Италия) - 2:03:42.8

Спортно катерене, скорост, мъже:

1. Ведрик Леонардо (Индонезия)

2. У Пън (Китай)

3. Сам Уотсън (САЩ)

Ветроходство мултикорпусни лодки (Nacra 17), смесени отбори:

1. Италия (Руджеро Тита, Катерина Банти) - 31 наказателни точки

2. Аржентина (Матео Махдалани, Еухения Боско) - 55 наказателни точки

3. Нова Зеландия (Мика Уилкинсън, Ерика Доусън) - 63 наказателни точки

Ветроходство, клас 479 (Mixed Dinghy) за смесени отбори:

1. Австрия (Лара Вадлау, Лукас Маер) - 38 наказателни точки

2. Япония (Кейджу Окада, Михо Йошика) - 41 наказателни точки

3. Швеция (Антон Далберг, Ловиса Карлсон) - 47 наказателни точки

Ветроходство, кайтсърфинг, жени:

1. Елинор Олдридж (Великобритания)

2. Лорен Ноло (Франция)

3. Анелус Ламертс (Нидерландия)

Кану-каяк, двуместно кану 500 метра, мъже:

1. Китай (Хао Лю и Бовън Цзи) - 1:39.48 минути

2. Италия (Габриеле Касадей и Карло Такини) - 1:41.08 минути

3. Испания (Хоан Морено и Диего Домингес) - 1:41.18 минути

Кану-каяк, четворка каяк 500 метра, жени:

1. Нова Зеландия - 1:32.20 минути

2. Германия - 1:32.62 минути

3. Унгария - 1:32.93 минути

Кану-каяк, четворка каяк 500 метра, мъже:

1. Германия - 1:19.80 минути

2. Австралия - 1:19.84 минути

3. Испания - 1:20.05 минути

Скокове във вода от триметров трамплин, мъже:

1. Съи Се (Китай) - 543.60

2. Цзунюан Ван (Китай) - 530.20

3. Осмар Олвера (Мексико) - 500.40

Вдигане на тежести, категория до 59 кг, жени:

1. Ло Шъфан (Китай) - 241 килограма (107 кг изхвърляне и 134 кг изтласкване)

2. Мод Шаро (Канада) - 236 кг (106 кг изхвърляне и 130 кг изтласкване)

3. Хсън-Чун Ко (Тайван) - 235 кг (105 кг изхвърляне и 130 кг изтласкване)

Вдигане на тежести, категория до 73 килограма, мъже:

1. Ризки Джунианся (Индонезия) - 354 килограма (155+199-олимпийски рекорд)

2. Вичума Веерапон (Тайланд) - 346 килограма (148+198)

3. БОЖИДАР АНДРЕЕВ (БЪЛГАРИЯ) - 344 килограма (154+190)

Колоездене на писта, кейрин, жени:

1. Елисе Андрюс (Нова Зеландия)

2. Хети ван де Ваув (Нидерландия)

3. Ема Финъкън (Великобритания)

Колоездене на писта, омниум, мъже:

1. Бенжамен Тома (Франция) - 164 точки

2. Лури Лейтао (Португалия) - 153

3. Фабио ван ден Боше (Белгия) - 131

Хокей на трева, мъже:

1. Нидерландия

2. Германия

3. Индия

Лека атлетика, 200 метра, мъже:

1. Лициле Тебого (Ботсвана) - 19.46 секунди

2. Кенет Беднарек (САЩ) - 19.62

3. Ноа Лайлс (САЩ) - 19.70

Лека атлетика, скок дължина, жени:

1. Тара Дейвис-Уудхол (САЩ) - 7.10 метра

2. Малайка Михамбол (Германия) - 6.98

3. Джасмин Муур (САЩ) - 6.96

Лека атлетика, хвърляне на копие, мъже:

1. Аршад Надийм (Пакистан) - 92.97 метра, олимпийски рекорд

2. Нирадж Чопра (Индия) - 89.45

3. Андерсън Питърс (Гренада) - 88.54

Лека атлетика, 400 метра с препятствия, жени:

1. Сидни МакЛафлин (САЩ) - 50.37 секунди, световен рекорд

2. Ана Кокръл (САЩ) - 51.87

3. Фемке Бол (Нидерландия) - 52.15

Лека атлетика, 110 метра с препятствия, мъже:

1. Грант Холоуей (САЩ) - 12.99 секунди

2. Даниел Робъртс (САЩ) - 13.09.085

3. Рашийд Броудбел (Ямайка) - 13.09.088

Таекуондо, категория до 57 кг, жени:

1. Юджин Ким (Република Корея)

2. Нахид Кияни (Иран)

3. КИМИА АЛИЗАДЕ (БЪЛГАРИЯ) и Скайлър Парк (Канада)

Таекуондо, категория до 68 кг, мъже:

1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)

2. Карим Заид (Йордания)

3. Лян Юйшуай (Китай) и Едивал Понтеш (Бразилия)

Борба, 53 кг, жени:

1. Акари Фуджинами (Япония)

2. Лусия Йепес (Еквадор)

3. Чо Хьо-гон (КНДР) и Батхуягин Хулан (Монголия)

Борба, класически стил, 67 кг:

1. Саид Есмали (Иран)

2. Парвиз Насибов (Украйна)

3. Хасрат Джафаров (Азербайджан) и Луис Орта (Куба)

Борба, класически стил, 87 кг:

1. СЕМЕН НОВИКОВ (БЪЛГАРИЯ)

2. Алиреза Момадипиани (Иран)

3. Жан Бенелюк (Украйна) и Турпал Али Бисултанов (Дания)

Бокс, категория до 51 кг, мъже:

1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

2. Билал Беннама (Франция)

3. Жуниор Алкантара (Доминиканска република) и Даниел Варела де Пиня (Кабо Верде)

Бокс, категория до 54 кг, жени:

1. Чан Юан (Китай)

2. Хатидже Акбаш (Турция)

3. Пан Чол-ми (КНДР) и Им Е-джи (Република Корея)