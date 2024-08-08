Всички призьори от 12-ия ден на Олимпийските игри в Париж

Ден номер 12 от програмата на Олимпиадата в Париж беше много натоварен. Бяха раздадени общо 21 комплекта медали.
Ето и всички призьори:
спортно ходене, маратон, смесени щафети:
1. Испания (Алваро Мартин, Мария Перес) - 2:50.31 часа
2. Еквадор - 2:51.22
3. Австралия - 2:51.38
спортно катерене за скорост, жени:
1. Александра Мирослав (Полша) - 6,10 секунди
2. Лицзюан Дън (Китай) - 6,18
3. Александра Калуцка (Полша) - 6,53
ветроходство, клас Ilca 6, жени:
1. Марит Баумеестер (Нидерландия) - 38 точки
2. Ане-Мари Риндом (Дания) - 61
3. Лине-Флем Хьост (Норвегия) - 75
ветроходство, клас Ilca 7, мъже:
1. Мат Уерн (Австралия) - 40 наказателни точки
2. Павлос Контидес (Кипър) - 56
3. Стефано Пескиера (Перу) - 80
вдигане на тежести, категория до 61 килограма, мъже:
1. Фабин Ли (Китай) - 310 килограма (143 килограма в изхвърлянето и 167 килограма в изтласкването)
2. Теерапон Силачай (Тайланд) - 303 (132 и 171)
3. Хамптън Морис (САЩ) - 298 (126 и 172)
- - -
ИВАН ДИМОВ (БЪЛГАРИЯ) - без резултат, три неуспешни опита в изхвърлянето
вдигане на тежести, категория до 49 килограма, жени:
1. Чжъхуи Хоу (Китай) - 206 кг (89 килограма в изхвърлянето и 117 килограма в изтласкването)
2. Махаела Камбей (Румъния) - 205 кг (93 и 112 кг)
3. Суродчана Камбао (Тайланд) - 200 кг (88 и 112 кг)
парк скейтборд, мъже:
1. Кийган Палмър (Австралия) - 93.11 точки
2. Том Шер (САЩ) - 92.23
3. Аугусто Акио (Бразилия) - 91.85
колоездене на писта (мъже), отборно преследване:
1. Австралия (Оливър Бледин, Сам Уелсфорд, Конър Лийхи, Келънд ОТБрайън) - 3:42.067 минути
2. Великобритания (Итън Хейтър, Даниел Бигъм, Чарли Танфийлд, Итън Върнън) - 3:44.394
3. Италия (Симоне Консони, Филипо Гана, Франческо Ламон, Джонатан Милан) - 3:44.197
колоездене на писта (жени), отборно преследване:
1. САЩ (Кристен Фокнър, Дженифър Валенте, Клои Дайгърт и Лили Уилямс) - 4:04.306 минути
2. Нова Зеландия (Али Уоластън, Брайони Бота, Емили Шиърман, Никол Шийлдс) - 4:04.927
3. Великобритания (Джоси Найт и Елинор Баркър, Анна Морис, Джесика Робъртс) - 4:06.382
борба, 77 кг класически стил, мъже:
1. Нао Кусака (Япония)
2. Демеу Жадрайев (Казахстан)
3. Малхас Амоян (Армения) и Акжол Махмудов (Киргизстан)
борба, 97 кг класически стил, мъже:
1. Мохамадхади Сарави (Иран)
2. Артур Алексанян (Армения)
3. Габриел Росийо (Куба) и Узур Джузупбеков (Киргизстан)
борба, 50 кг свободен стил, жени:
1. Сара Ан Хилдебранд (САЩ)
2. Юснейлис Гусман (Куба)
3. Юи Сусаки (Япония) и Фън Цзъци (Китай)
артистично плуване, отборно:
1. Китай - 996.1389
2. САЩ - 914.3421
3. Испания - 900.7319
лека атлетика, бягане 400 метра, мъже:
1. Куинси Хол (САЩ) - 43.40 секунди
2. Матю Хъдсън-Смит (Великобритания) - 43.44
3. Музала Самуконга (Замбия) - 43.74
лека атлетика, овчарски скок, жени:
1. Нина Кенеди (Австралия) - 4.90 метра
2. Кейти Муун (САЩ) - 4.85
3. Алиша Нюман (Канада) - 4.85
лека атлетика 3000 метра, стипълчейз, мъже:
1. Суфиан Ел Бакали (Мароко) - 8:06.05 минути
2. Кенет Рукс (САЩ) - 8:06.41
3. Абрахам Кибиуот (Кения) - 8:06.47
лека атлетика, диск, мъже:
1. Роже Стона (Ямайка) - 70.00 метра, олимпийски рекорд
2. Миколас Алекна (Литва) - 69.97
3. Матю Дени (Австралия) - 69.31
таекуондо, 49 кг, жени:
1. Панипак Вонгпатанакит (Тайланд)
2. Цин Го (Китай)
3. Мобина Нематзадех (Иран) и Лена Стойкович (Хърватия)
таекуондо, 58 кг, мъже:
1. Парк Тае-джоон (Република Корея)
2. Гашим Магомедов (Азербайджан)
3. Мохамед Калил Жендуби (Тунис) и Сириан Раве (Франция)
бокс, категория до 63,5 килограма, мъже:
1. Ерисланди Алварес (Куба)
2. Софиан Умиа (Франция)
3. Уайът Санфорд (Канада) и Лаша Гурули (Грузия)
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9. РАДОСЛАВ РОСЕНОВ (БЪЛГАРИЯ)
бокс, категория до 80 килограма, мъже:
1. Олександър Хижняк (Украйна)
2. Нурбек Оралбай (Казахстан)
3. Кристиан Пинялес (Доминиканска република) и Арлен Лопес (Куба)
Снимки: Gettyimages