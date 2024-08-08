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Всички призьори от 12-ия ден на Олимпийските игри в Париж

  • 8 авг 2024 | 01:23
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Всички призьори от 12-ия ден на Олимпийските игри в Париж

Ден номер 12 от програмата на Олимпиадата в Париж беше много натоварен. Бяха раздадени общо 21 комплекта медали.

Ето и всички призьори:

спортно ходене, маратон, смесени щафети: 
1. Испания (Алваро Мартин, Мария Перес) - 2:50.31 часа 
2. Еквадор - 2:51.22 
3. Австралия - 2:51.38

спортно катерене за скорост, жени: 
1. Александра Мирослав (Полша) - 6,10 секунди 
2. Лицзюан Дън (Китай) - 6,18 
3. Александра Калуцка (Полша) - 6,53 

ветроходство, клас Ilca 6, жени: 
1. Марит Баумеестер (Нидерландия) - 38 точки 
2. Ане-Мари Риндом (Дания) - 61 
3. Лине-Флем Хьост (Норвегия) - 75

ветроходство, клас Ilca 7, мъже: 
1. Мат Уерн (Австралия) - 40 наказателни точки 
2. Павлос Контидес (Кипър) - 56 
3. Стефано Пескиера (Перу) - 80

вдигане на тежести, категория до 61 килограма, мъже: 
1. Фабин Ли (Китай) - 310 килограма (143 килограма в изхвърлянето и 167 килограма в изтласкването) 
2. Теерапон Силачай (Тайланд) - 303 (132 и 171) 
3. Хамптън Морис (САЩ) - 298 (126 и 172) 
- - - 
 ИВАН ДИМОВ (БЪЛГАРИЯ) - без резултат, три неуспешни опита в изхвърлянето

вдигане на тежести, категория до 49 килограма, жени:
 1. Чжъхуи Хоу (Китай) - 206 кг (89 килограма в изхвърлянето и 117 килограма в изтласкването) 
2. Махаела Камбей (Румъния) - 205 кг (93 и 112 кг) 
3. Суродчана Камбао (Тайланд) - 200 кг (88 и 112 кг)

парк скейтборд, мъже: 
1. Кийган Палмър (Австралия) - 93.11 точки
 2. Том Шер (САЩ) - 92.23 
3. Аугусто Акио (Бразилия) - 91.85

колоездене на писта (мъже), отборно преследване: 
1. Австралия (Оливър Бледин, Сам Уелсфорд, Конър Лийхи, Келънд ОТБрайън) - 3:42.067 минути
 2. Великобритания (Итън Хейтър, Даниел Бигъм, Чарли Танфийлд, Итън Върнън) - 3:44.394 
3. Италия (Симоне Консони, Филипо Гана, Франческо Ламон, Джонатан Милан) - 3:44.197

колоездене на писта (жени), отборно преследване: 
1. САЩ (Кристен Фокнър, Дженифър Валенте, Клои Дайгърт и Лили Уилямс) - 4:04.306 минути 
2. Нова Зеландия (Али Уоластън, Брайони Бота, Емили Шиърман, Никол Шийлдс) - 4:04.927 
3. Великобритания (Джоси Найт и Елинор Баркър, Анна Морис, Джесика Робъртс) - 4:06.382

борба, 77 кг класически стил, мъже: 
1. Нао Кусака (Япония) 
2. Демеу Жадрайев (Казахстан) 
3. Малхас Амоян (Армения) и Акжол Махмудов (Киргизстан)

борба, 97 кг класически стил, мъже: 
1. Мохамадхади Сарави (Иран) 
2. Артур Алексанян (Армения)
 3. Габриел Росийо (Куба) и Узур Джузупбеков (Киргизстан)

борба, 50 кг свободен стил, жени: 
1. Сара Ан Хилдебранд (САЩ) 
2. Юснейлис Гусман (Куба) 
3. Юи Сусаки (Япония) и Фън Цзъци (Китай)

артистично плуване, отборно: 
1. Китай - 996.1389
 2. САЩ - 914.3421 
3. Испания - 900.7319

лека атлетика, бягане 400 метра, мъже: 
1. Куинси Хол (САЩ) - 43.40 секунди 
2. Матю Хъдсън-Смит (Великобритания) - 43.44 
3. Музала Самуконга (Замбия) - 43.74

лека атлетика, овчарски скок, жени: 
1. Нина Кенеди (Австралия) - 4.90 метра 
2. Кейти Муун (САЩ) - 4.85 
3. Алиша Нюман (Канада) - 4.85

лека атлетика 3000 метра, стипълчейз, мъже: 
1. Суфиан Ел Бакали (Мароко) - 8:06.05 минути     
2. Кенет Рукс (САЩ) -  8:06.41 
3. Абрахам Кибиуот (Кения) - 8:06.47

лека атлетика, диск, мъже: 
1. Роже Стона (Ямайка) - 70.00 метра, олимпийски рекорд 
2. Миколас Алекна (Литва) - 69.97 
3. Матю Дени (Австралия) - 69.31

таекуондо, 49 кг, жени:
 1. Панипак Вонгпатанакит (Тайланд) 
2. Цин Го (Китай) 
3. Мобина Нематзадех (Иран) и Лена Стойкович (Хърватия)

таекуондо, 58 кг, мъже: 
1. Парк Тае-джоон (Република Корея)
 2. Гашим Магомедов (Азербайджан) 
3. Мохамед Калил Жендуби (Тунис) и Сириан Раве (Франция)

бокс, категория до 63,5 килограма, мъже:
 1. Ерисланди Алварес (Куба) 
2. Софиан Умиа (Франция) 
3. Уайът Санфорд (Канада) и Лаша Гурули (Грузия) 
- - -  
9. РАДОСЛАВ РОСЕНОВ (БЪЛГАРИЯ)

бокс, категория до 80 килограма, мъже: 
1. Олександър Хижняк (Украйна) 
2. Нурбек Оралбай (Казахстан) 
3. Кристиан Пинялес (Доминиканска република) и Арлен Лопес (Куба)

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Снимки: Gettyimages

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