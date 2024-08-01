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Зелим Коцойев спечели титлата в категория до 100 кг на джудо в Париж

  • 1 авг 2024 | 19:11
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Зелим Коцойев спечели титлата в категория до 100 кг на джудо в Париж

Световният шампион в джудо в категория до 100 кг Зелим Коцойев от Азербайджан спечели и олимпийската титла след успех във финала над грузинеца Илиа Суламидзе с "ипон". Двубоят за златния медал започна по-добре за грузинеца, който поведе с "вадзари", но опитният Коцойев, който е роден в Русия, победи с "ипон" в мача, продължил 3:52 минути.

В първия двубой за бронзовите медали Петер Палчик от Израел се наложи над швейцареца Даниел Айх с "вадзари". Във втория мач за бронза Музафербек Туробойев от Узбекистан, който е световен шампион от 2022, надделя над испанеца Николоз Шеразадишвили с "ипон".

Олимпийският шампион в категорията от Токио Аарън Уулф от Япония бе елиминиран рано от 23-годишния финалист Суламанидзе след ранно "вадзари".

Джудо, категория до 100 кг, мъже

1. Земил Коцойев (Азербайджан)
2. Илиа Суламидзе (Грузия)
3. Петер Палчик (Израел) и Музафарбек Туробойев (Узбекистан)

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Снимки: Gettyimages

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