Обявиха съдиите за 30-ия кръг във Втора лига

БФС определи съдиите за 30-ия кръг във Втора лига. Дербито между Марек и Септември е поверено на Стоян Арсов. Денислав Сталев пък ще свири сблъсъка между Спартак (Варна) и Монтана.

Ето всички назначения:

26 април 2024 г., петък, 17:00 ч.

ФК Марек 1915 - ПФК Септември Сф

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Веселин Мишев Добриянов

27 април 2024 г., събота, 13:15 ч.

Спартак 1918 - ПФК Монтана 1921

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Стоян Христов Денев

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

Дунав Русе - ПФК Добруджа 1919

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Йосиф Петров Ронков

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Крум Добринов Стоилов

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Беласица - ФК Черноморец Балчик

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Стефан Спасов Иванов

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Иво Величков Боев

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Радослав Тодоров Станев

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ОФК Спартак Пл

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

СН: Асен Йорданов Николов

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

Спортист 2009 - ЦСКА 1948 II

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Ивайло Серьожев Лазаров

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe