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  3. Обявиха съдиите за 30-ия кръг във Втора лига

Обявиха съдиите за 30-ия кръг във Втора лига

  • 23 апр 2024 | 19:21
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Обявиха съдиите за 30-ия кръг във Втора лига

БФС определи съдиите за 30-ия кръг във Втора лига. Дербито между Марек и Септември е поверено на Стоян Арсов. Денислав Сталев пък ще свири сблъсъка между Спартак (Варна) и Монтана.

Ето всички назначения:

26 април 2024 г., петък, 17:00 ч.

ФК Марек 1915 - ПФК Септември Сф

ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Дарин Василев Иванов

4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                

СН:    Веселин Мишев Добриянов     

 

27 април 2024 г., събота, 13:15 ч.

Спартак 1918 - ПФК Монтана 1921

ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Желязко Димитров Пилатов    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:    Георги Петров Стоянов                

СН:    Стоян Христов Денев     

 

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

Дунав Русе - ПФК Добруджа 1919

ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Асен Крумов Крумов

4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                

СН:    Йосиф Петров Ронков     

 

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ФК Струмска слава 1927

ГС:    Тодор Недялков Киров    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                

СН:    Крум Добринов Стоилов     

 

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Беласица - ФК Черноморец Балчик

ГС:    Станимир Георгиев Тодоров    АС1:    Михаел Николаев Денчев    АС2:    Петър Николаев Михов

4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                

СН:    Стефан Спасов Иванов     

 

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ФК Литекс Ловеч

ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ:    Валентин Любомиров Стефанов                

СН:    Иво Величков Боев     

 

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                

СН:    Радослав Тодоров Станев     

 

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ОФК Спартак Пл

ГС:    Антонио Тодоров Антов    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева                

СН:    Асен Йорданов Николов     

 

27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.

Спортист 2009 - ЦСКА 1948 II

ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Кристиян Ботев Минков

4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов                

СН:    Ивайло Серьожев Лазаров     

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