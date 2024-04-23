Обявиха съдиите за 30-ия кръг във Втора лига

БФС определи съдиите за 30-ия кръг във Втора лига. Дербито между Марек и Септември е поверено на Стоян Арсов. Денислав Сталев пък ще свири сблъсъка между Спартак (Варна) и Монтана.
Ето всички назначения:
26 април 2024 г., петък, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК Септември Сф
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Веселин Мишев Добриянов
27 април 2024 г., събота, 13:15 ч.
Спартак 1918 - ПФК Монтана 1921
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Стоян Христов Денев
27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
Дунав Русе - ПФК Добруджа 1919
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Йосиф Петров Ронков
27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Крум Добринов Стоилов
27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Беласица - ФК Черноморец Балчик
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Стефан Спасов Иванов
27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Иво Величков Боев
27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Радослав Тодоров Станев
27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ОФК Спартак Пл
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Асен Йорданов Николов
27 април 2024 г., събота, 17:00 ч.
Спортист 2009 - ЦСКА 1948 II
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
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