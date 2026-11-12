Спартак (Варна) организира среща с феновете, ще обсъждат бъдещето на клуба

Председателят на Управителния съвет на Спартак (Варна) Алекс Илиев организира открита среща с привържениците на клуба. Тя ще се проведе тази събота (14 ноември) от 14:30 часа в зала 1 на хотел „Кампус“.

Основните теми на срещата ще бъдат актуалното състояние на „соколите“, въпросите, които вълнуват феновете, както и плановете за бъдещето на клуба.

На събитието ще присъстват представители на спортно-техническия щаб. Покана ще получи и Сергей Серафимов, който през последните месеци оказва финансова подкрепа на варненския клуб.

Срещата ще бъде закрита за медиите и няма да се излъчва онлайн. Целта е привържениците да имат възможност за открит разговор с ръководството и да получат отговори на въпросите си.

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