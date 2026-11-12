Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)

Спартак (Варна) организира среща с феновете, ще обсъждат бъдещето на клуба

  • 12 ное 2026 | 14:18
  • 392
  • 0
Спартак (Варна) организира среща с феновете, ще обсъждат бъдещето на клуба

Председателят на Управителния съвет на Спартак (Варна) Алекс Илиев организира открита среща с привържениците на клуба. Тя ще се проведе тази събота (14 ноември) от 14:30 часа в зала 1 на хотел „Кампус“.

Основните теми на срещата ще бъдат актуалното състояние на „соколите“, въпросите, които вълнуват феновете, както и плановете за бъдещето на клуба.

На събитието ще присъстват представители на спортно-техническия щаб. Покана ще получи и Сергей Серафимов, който през последните месеци оказва финансова подкрепа на варненския клуб.

Срещата ще бъде закрита за медиите и няма да се излъчва онлайн. Целта е привържениците да имат възможност за открит разговор с ръководството и да получат отговори на въпросите си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гледайте на живо - Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си

Гледайте на живо - Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си

  • 12 ное 2026 | 14:50
  • 2148
  • 10
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 4566
  • 11
Български спортен психолог участва в престижна среща на европейските футболни клубове

Български спортен психолог участва в престижна среща на европейските футболни клубове

  • 12 ное 2026 | 14:08
  • 297
  • 0
"Армията" вече има официален сайт

"Армията" вече има официален сайт

  • 12 ное 2026 | 12:56
  • 2957
  • 9
Създадоха “Сините вълци - Левскари в Белгия”

Създадоха “Сините вълци - Левскари в Белгия”

  • 12 ное 2026 | 12:09
  • 924
  • 7
Новият треньор на вратарите на Спартак (Варна) с втори престой на "Коритото"

Новият треньор на вратарите на Спартак (Варна) с втори престой на "Коритото"

  • 12 ное 2026 | 11:57
  • 1180
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо - Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си

Гледайте на живо - Бруно Жордао в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си

  • 12 ное 2026 | 14:50
  • 2148
  • 10
Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

  • 12 ное 2026 | 13:06
  • 15397
  • 58
Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 11070
  • 17
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 4566
  • 11
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

  • 12 ное 2026 | 11:20
  • 9878
  • 14
Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 25667
  • 71