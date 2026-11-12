Български спортен психолог участва в престижна среща на европейските футболни клубове

Българският спортен психолог Боряна Разсолкова взе участие в първата среща на Medical and Performance Unit към Асоциацията на европейските футболни клубове. Тя е единственият поканен представител от България на форума, който събира специалисти от водещи професионални футболни клубове в Европа.

По време на срещата бяха обсъдени редица важни теми, свързани с медицинското и спортно-психологическото осигуряване на професионалните футболисти, както и факторите, които оказват влияние върху тяхното представяне и развитие.

Разсолкова се включи в няколко ключови работни групи, посветени на лидерското развитие, менталното здраве и професионалното израстване на футболистите. В една от тях българската специалистка работи пряко с Джеймс Балдуин от Манчестър Сити.

Боряна Разсолкова: Ролята на спортния психолог е изключително важна в изграждането на един футболист

Сред участниците във форума са и редица утвърдени специалисти в областта на спортната медицина и представянето на футболистите, сред които Хаким Челаби, Вероника Петручи и Мартин Брукхайт.

Участието на Боряна Разсолкова предоставя възможност за обмен на опит и добри практики с представители на водещи европейски клубове в областта на спортната психология, менталното здраве и развитието на професионалните футболисти.

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