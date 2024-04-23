Съдия №1 на България свири дербито между ЦСКА - София и Левски

Георги Кабаков ще ръководи предстоящото дерби между ЦСКА - София и Левски тази събота. Това стана ясно, след като съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за първия кръг от плейофите в efbet Лига. За ВАР рефер пък е назначен Радослав Гидженов.

Мачът Черно море - Локомотив (Пловдив) е поверен на Ивайло Стоянов, а Валентин Железов ще свири Лудогорец - Крумовград.

Решено: дербито с фенове и на двата отбора

Ето всички съдийски наряди за кръга:

26 април 2024 г., петък, 20:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Ботев Враца

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

27 април 2024 г., събота, 16:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Валентин Желев Добрев АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов

27 април 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Николай Тодоров Петров

28 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.

ФК Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Петър Стоянов Петров

28 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ФК Крумовград

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Георги Василев Йорданов

28 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Димитър Панайотов Костов

29 април 2024 г., понеделник, 17:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Ичко Лозев Лозев

29 април 2024 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Етър ВТ

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Кольо Димитров Данев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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