Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА-София
  3. Съдия №1 на България свири дербито между ЦСКА - София и Левски

Съдия №1 на България свири дербито между ЦСКА - София и Левски

  • 23 апр 2024 | 18:02
  • 2855
  • 8

Георги Кабаков ще ръководи предстоящото дерби между ЦСКА - София и Левски тази събота. Това стана ясно, след като съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за първия кръг от плейофите в efbet Лига.  За ВАР рефер пък е назначен Радослав Гидженов.

Мачът Черно море - Локомотив (Пловдив) е поверен на Ивайло Стоянов, а Валентин Железов ще свири Лудогорец - Крумовград.

Решено: дербито с фенове и на двата отбора
Решено: дербито с фенове и на двата отбора

Ето всички съдийски наряди за кръга:

26 април 2024 г., петък, 20:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Ботев Враца
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     

27 април 2024 г., събота, 16:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН:    Валентин Желев Добрев                                                                       АВАР 2:  Георги Йорданов Дойнов

27 април 2024 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Николай Тодоров Петров     

28 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Петър Стоянов Петров     

28 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Крумовград
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Илиян Петров Капарашев
СН:    Георги Василев Йорданов     

28 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Димитър Панайотов Костов     

29 април 2024 г., понеделник, 17:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Ичко Лозев Лозев     

29 април 2024 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Етър ВТ
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Кольо Димитров Данев     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Крумовград към Арда: Без документираната 7-цифрена сума, титулярите още щяха да се хранят с кренвирши и лютеница в Областната

Крумовград към Арда: Без документираната 7-цифрена сума, титулярите още щяха да се хранят с кренвирши и лютеница в Областната

  • 23 апр 2024 | 16:29
  • 8502
  • 20
Митков за новия договор: Това е оценка за работата ми през последните месеци

Митков за новия договор: Това е оценка за работата ми през последните месеци

  • 23 апр 2024 | 16:25
  • 938
  • 1
Играч на Левски захвърли патериците

Играч на Левски захвърли патериците

  • 23 апр 2024 | 16:11
  • 1399
  • 0
Черно море пусна в продажба билети за двубоя с Локо (Пд)

Черно море пусна в продажба билети за двубоя с Локо (Пд)

  • 23 апр 2024 | 16:09
  • 1272
  • 0
Пелето и Кривия се включват в мача за 100-годишния юбилей на Етър

Пелето и Кривия се включват в мача за 100-годишния юбилей на Етър

  • 23 апр 2024 | 15:54
  • 1920
  • 0
Чандъров: Направих треньорска смяна, за да събудя футболистите

Чандъров: Направих треньорска смяна, за да събудя футболистите

  • 23 апр 2024 | 15:52
  • 2100
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Финал №2 в НВЛ: ЦСКА 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Финал №2 в НВЛ: ЦСКА 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 23 апр 2024 | 19:07
  • 1688
  • 9
ЦСКА - София предупреди: Има огромна вероятност дербито да се играе изцяло без фенове

ЦСКА - София предупреди: Има огромна вероятност дербито да се играе изцяло без фенове

  • 23 апр 2024 | 16:47
  • 11847
  • 40
Вече копаят сектор "В" на "Армията"

Вече копаят сектор "В" на "Армията"

  • 23 апр 2024 | 14:34
  • 13819
  • 55
Крумовград към Арда: Без документираната 7-цифрена сума, титулярите още щяха да се хранят с кренвирши и лютеница в Областната

Крумовград към Арда: Без документираната 7-цифрена сума, титулярите още щяха да се хранят с кренвирши и лютеница в Областната

  • 23 апр 2024 | 16:29
  • 8502
  • 20
На живо: Спартак Плевен - Черноморец, "акулите" без две от звездите си

На живо: Спартак Плевен - Черноморец, "акулите" без две от звездите си

  • 23 апр 2024 | 18:53
  • 1153
  • 0

Видео акценти

Реконструкцията на "Армията": Сектор "А" изчезва

БГ Футбол

Реконструкцията на "Армията": Сектор "А" изчезва
От ЦСКА - София са настоявали да има фенове, нов призив за мач без стрелба с ракети между привържениците

БГ Футбол

От ЦСКА - София са настоявали да има фенове, нов призив за мач без стрелба с ракети между привържениците
Валентин Чакъров: Не е обсъждано да няма фенове на Левски на дербито с ЦСКА - София

БГ Футбол

Валентин Чакъров: Не е обсъждано да няма фенове на Левски на дербито с ЦСКА - София
Миньор (Перник) се завърна сред професионалистите навръх 105-ата си годишнина

БГ Футбол

Миньор (Перник) се завърна сред професионалистите навръх 105-ата си годишнина
Иван Гешев: На върха стана доста интересно

БГ Футбол

Иван Гешев: На върха стана доста интересно
Мартин Ковачев: Изненадахме отбора на Септември

БГ Футбол

Мартин Ковачев: Изненадахме отбора на Септември