Пълният вот на журналистите за "Футболист на годината"

Българската асоциация на спортните журналисти по традиция публикува пълния вот на журналистите в анкетата "Футболист на годината". Събитието бе излъчвано на живо в Sportal TV.

Кирил Десподов спечели за пореден път "Футболист на годината"

Ето кой как гласува в 63-ата анкета, с която бяха определение най-добрите в България:

БНТ

Ивайло Ангелов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Росен Станчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Илиян Енев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Радостин Любомиров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Стефан Георгиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Моника Симеонова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





bTV

Валери Генов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Йоана Станкова





Ивайло Чилев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Митов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Тобиас Хайнц

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Калоян Кюркчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Русев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Георги Попвасилев

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Николай Костов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Преслав Боруков

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Виталио Людмилов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2.Ивайло Чочев 3. Християн Петров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Дюкенс Назон

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова









Нова телевизия

Георги Славчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Деянов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Борис Борисов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Пламен Гълъбов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Ивелин Попов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Мирослав Арабаджиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Павлета Рашкова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Виктор Пенев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Николай Крънчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Георги Николов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Кирил Памуклийски

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Max Sport

Павел Колев

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Емил Ценов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова









"Тема Спорт"

Желю Станков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Виктор Попов 3. Християн Петров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева





Росен Ангелов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Ивелин Попов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Александра Сергеева





Янаки Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева





Мартин Костадинов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Ивелин Попов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева





Явор Пиргов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Алекс Петков 3. Християн Петров

Треньор №1: 1. Александър Томаш 2. Илиан Илиев 3. Христо Янев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Динко Хоркаш

Най-прогресиращ футболист: Емил Ценов

№1 в женския футбол: Полина Ръсина





Мартин Владимиров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Велизар Попов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева





Хари Латифян

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Густаво Бусато

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева





"Мач Телеграф"

Ангел Кишин

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Йоана Станкова





Андрей Андреев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Полина Ръсина





Димитър Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Йоана Станкова





Богомил Русев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Йоана Станкова





Здравко Гюров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Илиан Илиев 3. Николай Костов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Йоана Станкова





Добромир Кожухаров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Полина Ръсина





Петър-Делян Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петрон

№1 в женския футбол: Йоана Станкова





"24 часа"

Едуард Папазян

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Мартин Паскалев

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Георги Банов

Футболист №1: 1. Бърнард Текпетей 2. Цунами 3. Уелтън

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Васил Панайотов

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Димитра Иванова





Константин Ботушаров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Найден Тодоров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Симеон Демирев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова









"Труд"

Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Митов 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова









"Телеграф"

Пламен Вълков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Преслав Боруков 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Еитон

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Преслав Боруков

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Николас Пенев

№1 в женския футбол: Лора Петрова





Момчил Лельов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Иво Цукев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Надежда Кърликова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова









"Сега"

Свилен Кириловски

Футболист №1: 1. Филип Кръстев 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Лора Петрова





Явор Евтимов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Анастасия Скоринина





Sportal.bg

Мартин Томанов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Цунами

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Александър Гигов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Филип Друмчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Денислав Денчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Димитра Иванова





Ясен Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Димитра Иванова





Илия Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Антоан Бароан

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Мартин Стоичков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Милен Пейчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Нора Димитрова





Кирил Христов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Джовани

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Джовани

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Димитра Иванова





Дарик

Стефан Стоянов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Веселин Вълчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Георги Дерменджиев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Иво Стефанов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев . Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Дамян Йорданов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Dsport.bg

Лора Николаева

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2.Ивайло Петев 3 Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Дамян Йорданов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Петър Кожухаров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Кристиян Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Джовани

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Николай Ганчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Спас Делев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Емил Ценов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова









Gong.bg

Бисер Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Лора Петрова





Христо Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Аслак Фон Витри

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Антоан Бароан

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Драган Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Лора Петрова





Иван Георгиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Лора Петрова





Юрий Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Хидайет Ханкич

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Петър Андреев

№1 в женския футбол: Ева Атанасова









Blitz.bg

Ивайло Крачунов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Димитров 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Станислав Шопов

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Мартин Сораков

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Пламен Славов

Футболист №1: 1. Георги Русев 2. Кирил Десподов 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Васил Панайотов

Най-добър нападател: Александър Колев

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Мартин Сораков

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Веселин Русинов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Алекс Петков 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Роберто Райчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова









Dir.bg

Венислав Кирилов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова









Topsport.bg

Ангел Домусчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Амос Юга

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Роксана Шахънска





Александър Линдарев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Християн Петров 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Джонатан Линдсет

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Роксана Шахънска





Ивайло Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Роксана Шахънска





БТА

Атанас Василев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Христо Бонински

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Николай Костов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Джовани

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Димитър Вельов

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Хидайет Ханкич

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Алфа Конте

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Боян Денчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Валентин Антов 3. Димитър Митов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Мирослав Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Иван Турицов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Мартин Сораков

№1 в женския футбол: Димитра Иванова









БНР

Борислав Нинов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2.Георги Русев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Хидайет Ханкич

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





БНР-Варна

Румен Генов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Николай Костов

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Мазир Сула

Най-прогресиращ футболист: Николай Златев

№1 в женския футбол: Симона Петкова









"България днес"

Елица Младенова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Алексей Гилтяй

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Спас Делев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова





"Марица"

Дончо Донев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева





24chasa.bg

Любомир Серафимов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Telegraph.bg

Снежана Иванова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Лора Петрова





Свободна практика

Румен Пайташев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Полина Ръсина





Теодор Борисов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Максим Ковальов

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Антоан Бароан

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Полина Ръсина





Венелин Кринков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Виктор Попов 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Gol.bg

Веселин Коларов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Атанас Илиев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Джовани

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





"Вяра"

Ташко Сульотов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Виктор Попов 3. Георги Николов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Елитон

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова









"Струма"

Стойчо Стоицов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Християн Петров 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Самуел Акере

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова









Пловдивска Обществена Телевизия

Станимир Симеонов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Васил Панайотов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Оливие Вердон

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Novsport.com

Веселин Мишев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Димитров 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Емил Арсов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Даниел Данумов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Виктор Петков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Даниел Наумов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова









Bulgarian-football.com

Йордан Циров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3.Александър Тунчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Елитон

Най-добър полузащитник: Джовани

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова









"Земя"

Гаврил Гаврилов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Християн Петров 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Игор Тиаго

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова









БГНЕС

Радослав Петкашев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Костадин Джорджев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Стефан Игнатов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Андриан Краев

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова





ФотоБългария

Борис Мутафчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Дюкенс Назон

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





"Борба"

Петко Павлов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова





„Дума“

Марин Милашки

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Спас Делев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Кристиан Димитров

Най-добър полузащитник: Спас Делев

Най-добър нападател: Марин Петков

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Вероника Гоцева





„Господари на ефира“

Йордан Георгиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Пресклуб „България“

Николай Миразчийски

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Християн Петров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





„Трибуна София“

Христо Цонев

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев . Християн Петров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Аслак Фон Витри

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Мартин Величков

№1 в женския футбол: Симона Петкова





Информационна агенция „Фокус“

Александър Антонов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Андриан Краев

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Донислав Донев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Атанас Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Андриан Краев

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Лъчезар Тодоров

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

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