Пълният вот на журналистите за "Футболист на годината"

Българската асоциация на спортните журналисти по традиция публикува пълния вот на журналистите в анкетата "Футболист на годината". Събитието бе излъчвано на живо в Sportal TV.
Кирил Десподов спечели за пореден път "Футболист на годината"
Ето кой как гласува в 63-ата анкета, с която бяха определение най-добрите в България:
БНТ
Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Росен Станчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Ивелин Попов
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Илиян Енев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Георги Русев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Радостин Любомиров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Моника Симеонова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
bTV
Валери Генов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Алекс Петков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Йоана Станкова
Ивайло Чилев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Митов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Тобиас Хайнц
Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Калоян Кюркчиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Русев
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Георги Попвасилев
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Николай Костов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Преслав Боруков
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Виталио Людмилов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2.Ивайло Чочев 3. Християн Петров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Дюкенс Назон
Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Нова телевизия
Георги Славчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Игор Тиаго
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Ясен Деянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Ивелин Попов
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Борис Борисов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Пламен Гълъбов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Ивелин Попов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Мирослав Арабаджиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Павлета Рашкова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Виктор Пенев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Николай Крънчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Георги Николов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Кирил Памуклийски
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Max Sport
Павел Колев
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев 3. Виктор Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Емил Ценов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Тема Спорт"
Желю Станков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Виктор Попов 3. Християн Петров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Александра Сергеева
Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Виктор Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Ивелин Попов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Александра Сергеева
Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Виктор Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Александра Сергеева
Мартин Костадинов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Ивелин Попов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Александра Сергеева
Явор Пиргов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Алекс Петков 3. Християн Петров
Треньор №1: 1. Александър Томаш 2. Илиан Илиев 3. Христо Янев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Атанас Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Динко Хоркаш
Най-прогресиращ футболист: Емил Ценов
№1 в женския футбол: Полина Ръсина
Мартин Владимиров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Велизар Попов
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Александра Сергеева
Хари Латифян
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Атанас Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Густаво Бусато
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Александра Сергеева
"Мач Телеграф"
Ангел Кишин
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Георги Русев
Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Йоана Станкова
Андрей Андреев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Полина Ръсина
Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Йоана Станкова
Богомил Русев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Йоана Станкова
Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Илиан Илиев 3. Николай Костов
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Йоана Станкова
Добромир Кожухаров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Полина Ръсина
Петър-Делян Иванов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Християн Петрон
№1 в женския футбол: Йоана Станкова
"24 часа"
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Мартин Паскалев
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Георги Банов
Футболист №1: 1. Бърнард Текпетей 2. Цунами 3. Уелтън
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Васил Панайотов
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Димитра Иванова
Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Симеон Демирев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Труд"
Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Митов 3. Алекс Петков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Телеграф"
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Преслав Боруков 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Еитон
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Преслав Боруков
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Николас Пенев
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Иво Цукев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Сега"
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Филип Кръстев 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Явор Евтимов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Анастасия Скоринина
Sportal.bg
Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Цунами
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Филип Друмчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Димитра Иванова
Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Димитра Иванова
Илия Иванов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Антоан Бароан
Най-прогресиращ футболист: Илия Груев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Мартин Стоичков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Милен Пейчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Нора Димитрова
Кирил Христов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Джовани
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Джовани
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Димитра Иванова
Дарик
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Веселин Вълчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Георги Дерменджиев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Игор Тиаго
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Иво Стефанов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев . Виктор Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Игор Тиаго
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Дамян Йорданов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Dsport.bg
Лора Николаева
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Алекс Петков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2.Ивайло Петев 3 Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Дамян Йорданов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Петър Кожухаров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Кристиян Иванов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Джовани
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Николай Ганчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Спас Делев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Емил Ценов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Gong.bg
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Христо Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Аслак Фон Витри
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Антоан Бароан
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Драган Иванов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Иван Георгиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивелин Попов
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Юрий Тошев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Хидайет Ханкич
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Петър Андреев
№1 в женския футбол: Ева Атанасова
Blitz.bg
Ивайло Крачунов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Димитров 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Станислав Шопов
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц
Най-прогресиращ футболист: Мартин Сораков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Пламен Славов
Футболист №1: 1. Георги Русев 2. Кирил Десподов 3. Алекс Петков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Васил Панайотов
Най-добър нападател: Александър Колев
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Мартин Сораков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Алекс Петков 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Роберто Райчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Dir.bg
Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Виктор Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Амос Юга
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Роксана Шахънска
Александър Линдарев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Християн Петров 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Джонатан Линдсет
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Роксана Шахънска
Ивайло Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Роксана Шахънска
БТА
Атанас Василев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Христо Бонински
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Николай Костов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Джовани
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Димитър Вельов
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Хидайет Ханкич
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Алфа Конте
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Боян Денчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Валентин Антов 3. Димитър Митов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Иван Турицов
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Пламен Андреев
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Мартин Сораков
№1 в женския футбол: Димитра Иванова
БНР
Борислав Нинов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2.Георги Русев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Хидайет Ханкич
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
БНР-Варна
Румен Генов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Виктор Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Николай Костов
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Мазир Сула
Най-прогресиращ футболист: Николай Златев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"България днес"
Елица Младенова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Алексей Гилтяй
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Спас Делев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Марица"
Дончо Донев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Виктор Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Александра Сергеева
24chasa.bg
Любомир Серафимов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Игор Тиаго
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Telegraph.bg
Снежана Иванова
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Лора Петрова
Свободна практика
Румен Пайташев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Георги Русев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Полина Ръсина
Теодор Борисов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Максим Ковальов
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Антоан Бароан
Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев
№1 в женския футбол: Полина Ръсина
Венелин Кринков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Виктор Попов 3. Георги Русев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Gol.bg
Веселин Коларов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Атанас Илиев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Джовани
Най-добър нападател: Атанас Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Вяра"
Ташко Сульотов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Виктор Попов 3. Георги Николов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Елитон
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Струма"
Стойчо Стоицов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Християн Петров 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Георги Дерменджиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Ивелин Попов
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Самуел Акере
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Пловдивска Обществена Телевизия
Станимир Симеонов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Васил Панайотов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Оливие Вердон
Най-добър полузащитник: Ивелин Попов
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Novsport.com
Веселин Мишев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Георги Русев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Димитров 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Емил Арсов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Даниел Данумов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Виктор Петков
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Даниел Наумов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Юрген Матай
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Bulgarian-football.com
Йордан Циров
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев
Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3.Александър Тунчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Елитон
Най-добър полузащитник: Джовани
Най-добър нападател: Дюкенс Назон
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Земя"
Гаврил Гаврилов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Християн Петров 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Игор Тиаго
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
БГНЕС
Радослав Петкашев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Виктор Попов
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Антоан Бароан
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Костадин Джорджев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц
Най-добър нападател: Игор Тиаго
Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Стефан Игнатов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Андриан Краев
Най-добър нападател: Игор Тиаго
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
ФотоБългария
Борис Мутафчиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Дюкенс Назон
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Борба"
Петко Павлов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Игор Тиаго
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Симона Петкова
„Дума“
Марин Милашки
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Спас Делев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Кристиан Димитров
Най-добър полузащитник: Спас Делев
Най-добър нападател: Марин Петков
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Вероника Гоцева
„Господари на ефира“
Йордан Георгиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Андриан Краев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Хосе Кордоба
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Уелтън
Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън
Най-прогресиращ футболист: Асен Митков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Пресклуб „България“
Николай Миразчийски
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Християн Петров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Кирил Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
„Трибуна София“
Христо Цонев
Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев . Християн Петров
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Динко Хоркаш
Най-добър защитник: Аслак Фон Витри
Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев
Най-добър нападател: Георги Николов
Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей
Най-прогресиращ футболист: Мартин Величков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Информационна агенция „Фокус“
Александър Антонов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Андриан Краев
Най-добър нападател: Атанас Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Донислав Донев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Атанас Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Живко Атанасов
Най-добър полузащитник: Андриан Краев
Най-добър нападател: Атанас Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет
Най-прогресиращ футболист: Георги Николов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Лъчезар Тодоров
Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Виктор Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов
Най-добър вратар: Светослав Вуцов
Най-добър защитник: Християн Петров
Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски
Най-добър нападател: Бърнард Текпетей
Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет
Най-прогресиращ футболист: Християн Петров
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
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