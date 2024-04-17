Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Пълният вот на журналистите за "Футболист на годината"

Пълният вот на журналистите за "Футболист на годината"

  • 17 апр 2024 | 11:30
  • 557
  • 0
Пълният вот на журналистите за "Футболист на годината"

Българската асоциация на спортните журналисти по традиция публикува пълния вот на журналистите в анкетата "Футболист на годината". Събитието бе излъчвано на живо в Sportal TV.

Кирил Десподов спечели за пореден път "Футболист на годината"
Кирил Десподов спечели за пореден път "Футболист на годината"

Ето кой как гласува в 63-ата анкета, с която бяха определение най-добрите в България:

БНТ

Ивайло Ангелов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Росен Станчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Илиян Енев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Радостин Любомиров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Стефан Георгиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Моника Симеонова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


bTV

Валери Генов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Йоана Станкова


Ивайло Чилев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Митов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Тобиас Хайнц

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Калоян Кюркчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Русев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Георги Попвасилев

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Кирил Десподов 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Николай Костов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Преслав Боруков

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Виталио Людмилов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2.Ивайло Чочев 3. Християн Петров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Дюкенс Назон

Най-прогресиращ футболист: Пламен Андреев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Нова телевизия

Георги Славчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Деянов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Борис Борисов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Пламен Гълъбов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Ивелин Попов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Мирослав Арабаджиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Павлета Рашкова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Виктор Пенев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Николай Крънчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Георги Николов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Кирил Памуклийски

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Max Sport

Павел Колев

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Емил Ценов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Тема Спорт"

Желю Станков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Виктор Попов 3. Християн Петров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева


Росен Ангелов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Ивелин Попов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Александра Сергеева


Янаки Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева


Мартин Костадинов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Ивелин Попов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева


Явор Пиргов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Алекс Петков 3. Християн Петров

Треньор №1: 1. Александър Томаш 2. Илиан Илиев 3. Христо Янев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Динко Хоркаш

Най-прогресиращ футболист: Емил Ценов

№1 в женския футбол: Полина Ръсина


Мартин Владимиров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Велизар Попов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева


Хари Латифян

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Густаво Бусато

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева


"Мач Телеграф"

Ангел Кишин

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Станимир Стоилов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Йоана Станкова


Андрей Андреев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Полина Ръсина


Димитър Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Йоана Станкова


Богомил Русев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Тодор Неделев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Йоана Станкова


Здравко Гюров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Илиан Илиев 3. Николай Костов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Йоана Станкова


Добромир Кожухаров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Илиан Илиев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Полина Ръсина


Петър-Делян Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петрон

№1 в женския футбол: Йоана Станкова


"24 часа"

Едуард Папазян

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Мартин Паскалев

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Георги Банов

Футболист №1: 1. Бърнард Текпетей 2. Цунами 3. Уелтън

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Васил Панайотов

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Димитра Иванова


Константин Ботушаров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Найден Тодоров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Симеон Демирев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Труд"

Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Митов 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Телеграф"

Пламен Вълков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Преслав Боруков 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Еитон

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Преслав Боруков

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Николас Пенев

№1 в женския футбол: Лора Петрова


Момчил Лельов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Иво Цукев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Надежда Кърликова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Сега"

Свилен Кириловски

Футболист №1: 1. Филип Кръстев 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Лора Петрова


Явор Евтимов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Анастасия Скоринина


Sportal.bg

Мартин Томанов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Филип Кръстев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Цунами

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Александър Гигов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Филип Друмчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Денислав Денчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Димитра Иванова


Ясен Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Димитра Иванова


Илия Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Антоан Бароан

Най-прогресиращ футболист: Илия Груев

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Мартин Стоичков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Милен Пейчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Нора Димитрова


Кирил Христов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Джовани

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Джовани

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Димитра Иванова


Дарик

Стефан Стоянов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Веселин Вълчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Георги Дерменджиев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Иво Стефанов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев . Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Дамян Йорданов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Dsport.bg

Лора Николаева

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2.Ивайло Петев 3 Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Дамян Йорданов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Петър Кожухаров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Кристиян Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Джовани

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Николай Ганчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Спас Делев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Емил Ценов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Gong.bg

Бисер Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Лора Петрова


Христо Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Аслак Фон Витри

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Антоан Бароан

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Драган Иванов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Лора Петрова


Иван Георгиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Лора Петрова


Юрий Тошев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Хидайет Ханкич

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Петър Андреев

№1 в женския футбол: Ева Атанасова



Blitz.bg

Ивайло Крачунов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Димитров 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Станислав Шопов

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Мартин Сораков

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Пламен Славов

Футболист №1: 1. Георги Русев 2. Кирил Десподов 3. Алекс Петков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Васил Панайотов

Най-добър нападател: Александър Колев

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Мартин Сораков

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Веселин Русинов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Алекс Петков 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Роберто Райчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Dir.bg

Венислав Кирилов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Topsport.bg

Ангел Домусчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Амос Юга

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Роксана Шахънска


Александър Линдарев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Християн Петров 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Джонатан Линдсет

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Роксана Шахънска


Ивайло Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Роксана Шахънска


БТА

Атанас Василев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Христо Бонински

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Николай Костов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Джовани

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Димитър Вельов

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Илия Груев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станимир Стоилов 2. Ивайло Петев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Хидайет Ханкич

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Алфа Конте

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Боян Денчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Валентин Антов 3. Димитър Митов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Мирослав Димитров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Иван Турицов

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Пламен Андреев

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Мартин Сораков

№1 в женския футбол: Димитра Иванова



БНР

Борислав Нинов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2.Георги Русев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Хидайет Ханкич

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


БНР-Варна

Румен Генов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Николай Костов

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Мазир Сула

Най-прогресиращ футболист: Николай Златев

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"България днес"

Елица Младенова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Андриан Краев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Алексей Гилтяй

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Спас Делев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова


"Марица"

Дончо Донев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Костадинов 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Александра Сергеева


24chasa.bg

Любомир Серафимов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Telegraph.bg

Снежана Иванова

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Лора Петрова


Свободна практика

Румен Пайташев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Полина Ръсина


Теодор Борисов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Филип Кръстев 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Максим Ковальов

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Антоан Бароан

Най-прогресиращ футболист: Никола Илиев

№1 в женския футбол: Полина Ръсина


Венелин Кринков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Виктор Попов 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Gol.bg

Веселин Коларов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Атанас Илиев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Джовани

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


"Вяра"

Ташко Сульотов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Виктор Попов 3. Георги Николов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Томаш 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Елитон

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"Струма"

Стойчо Стоицов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Християн Петров 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Георги Дерменджиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Самуел Акере

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Пловдивска Обществена Телевизия

Станимир Симеонов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Васил Панайотов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Тунчев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Оливие Вердон

Най-добър полузащитник: Ивелин Попов

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Novsport.com

Веселин Мишев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Спас Делев 3. Георги Русев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Димитров 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Емил Арсов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Даниел Данумов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Виктор Петков

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Даниел Наумов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Юрген Матай

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Марин Петков

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Bulgarian-football.com

Йордан Циров

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Ивайло Петев 2. Илиан Илиев 3.Александър Тунчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Елитон

Най-добър полузащитник: Джовани

Най-добър нападател: Дюкенс Назон

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"Земя"

Гаврил Гаврилов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Християн Петров 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Игор Тиаго

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова



БГНЕС

Радослав Петкашев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Георги Русев 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Виктор Попов

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Антоан Бароан

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Костадин Джорджев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Илия Груев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Тобиас Хайнц

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Тобиас Хайнц

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Стефан Игнатов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Любослав Пенев

Най-добър вратар: Иван Дюлгеров

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Андриан Краев

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова


ФотоБългария

Борис Мутафчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Ивайло Чочев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Ноа Сонко Сундберг

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Дюкенс Назон

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


"Борба"

Петко Павлов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Валентин Антов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Игор Тиаго

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Дума“

Марин Милашки

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Спас Делев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Ивайло Петев

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Кристиан Димитров

Най-добър полузащитник: Спас Делев

Най-добър нападател: Марин Петков

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Вероника Гоцева


Господари на ефира“

Йордан Георгиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Андриан Краев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Ивайло Петев 3. Александър Тунчев

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Хосе Кордоба

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Уелтън

Най-добър чужденец в Първа лига: Уелтън

Най-прогресиращ футболист: Асен Митков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Пресклуб „България“

Николай Миразчийски

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивайло Чочев 3. Християн Петров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Кирил Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Якуб Пьотровски

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Трибуна София“

Христо Цонев

Футболист №1: 1. Ивайло Чочев 2. Илия Груев . Християн Петров

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Георги Дерменджиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Динко Хоркаш

Най-добър защитник: Аслак Фон Витри

Най-добър полузащитник: Ивайло Чочев

Най-добър нападател: Георги Николов

Най-добър чужденец в Първа лига: Бърнард Текпетей

Най-прогресиращ футболист: Мартин Величков

№1 в женския футбол: Симона Петкова


Информационна агенция „Фокус“

Александър Антонов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Андриан Краев

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Донислав Донев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Илия Груев 3. Атанас Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Александър Томаш

Най-добър вратар: Даниел Наумов

Най-добър защитник: Живко Атанасов

Най-добър полузащитник: Андриан Краев

Най-добър нападател: Атанас Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет

Най-прогресиращ футболист: Георги Николов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Лъчезар Тодоров

Футболист №1: 1. Илия Груев 2. Кирил Десподов 3. Виктор Попов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Станимир Стоилов

Най-добър вратар: Светослав Вуцов

Най-добър защитник: Християн Петров

Най-добър полузащитник: Якуб Пьотровски

Най-добър нападател: Бърнард Текпетей

Най-добър чужденец в Първа лига: Джонатан Линдсет

Най-прогресиращ футболист: Християн Петров

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Христо Стоичков се присъединява към Красимир Балъков за вековния юбилей на Етър

Христо Стоичков се присъединява към Красимир Балъков за вековния юбилей на Етър

  • 17 апр 2024 | 11:30
  • 826
  • 3
Александър Димов: Хората в Исперих са мотивирани да развиват футбола. В Шумен отново ще има отбор

Александър Димов: Хората в Исперих са мотивирани да развиват футбола. В Шумен отново ще има отбор

  • 17 апр 2024 | 10:42
  • 1150
  • 2
Нападател на ЦСКА 1948 може да се завърне в Черно море

Нападател на ЦСКА 1948 може да се завърне в Черно море

  • 17 апр 2024 | 10:32
  • 1085
  • 3
Левски пусна в продажба билети за двубоя с Берое

Левски пусна в продажба билети за двубоя с Берое

  • 17 апр 2024 | 10:21
  • 968
  • 3
Чужденците в Ботев (Враца) масово си търсят нови отбори

Чужденците в Ботев (Враца) масово си търсят нови отбори

  • 17 апр 2024 | 10:16
  • 1280
  • 0
Юргорден ще се опита да привлече бранител на Лудогорец

Юргорден ще се опита да привлече бранител на Лудогорец

  • 17 апр 2024 | 09:58
  • 939
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Сезонът за Везенков и Сакраменто продължава, "кралете" разгромиха Голдън Стейт

Сезонът за Везенков и Сакраменто продължава, "кралете" разгромиха Голдън Стейт

  • 17 апр 2024 | 07:35
  • 25439
  • 56
Шоуто е гарантирано! ЦСКА - София и Ботев (Пловдив) тръгват към финал за Купата

Шоуто е гарантирано! ЦСКА - София и Ботев (Пловдив) тръгват към финал за Купата

  • 17 апр 2024 | 06:00
  • 15808
  • 93
В очакване на нов спектакъл между Ман Сити и Реал Мадрид

В очакване на нов спектакъл между Ман Сити и Реал Мадрид

  • 17 апр 2024 | 08:00
  • 9160
  • 22
Историята е на страната на Байерн, но Арсенал все още има с какво да се противопостави в този сблъсък

Историята е на страната на Байерн, но Арсенал все още има с какво да се противопостави в този сблъсък

  • 17 апр 2024 | 07:00
  • 12704
  • 8
Барселона се срина в реванша, ПСЖ е на 1/2-финал след страхотен обрат

Барселона се срина в реванша, ПСЖ е на 1/2-финал след страхотен обрат

  • 17 апр 2024 | 00:00
  • 94297
  • 632
Изключителна драма прати Борусия (Д) на полуфинал в ШЛ, сълзите са за Атлетико

Изключителна драма прати Борусия (Д) на полуфинал в ШЛ, сълзите са за Атлетико

  • 16 апр 2024 | 23:54
  • 79419
  • 63

Видео акценти

„Студентите“ от Свищов с трудна победа над Янтра (Полски Тръмбеш) на Северозапад

БГ Футбол

„Студентите“ от Свищов с трудна победа над Янтра (Полски Тръмбеш) на Северозапад
Ботев (Ихтиман) взе мача си с Банско в Югозападната Трета лига

БГ Футбол

Ботев (Ихтиман) взе мача си с Банско в Югозападната Трета лига
Несебър с грешна стъпка срещу Гигант по пътя към върха на Югоизток

БГ Футбол

Несебър с грешна стъпка срещу Гигант по пътя към върха на Югоизток
Септември (Тервел) подчини Кубрат за едно полувреме в Североизточната Трета лига

БГ Футбол

Септември (Тервел) подчини Кубрат за едно полувреме в Североизточната Трета лига
Александър Димов: Развитието на футбола в Исперих върви чудесно, всички идваме с желание на работа

БГ Футбол

Александър Димов: Развитието на футбола в Исперих върви чудесно, всички идваме с желание на работа
Александър Димов за развитието на футбола в Исперих и надеждите за възстановяване на спорта в Шумен – това е „Часът на Трета лига“

БГ Футбол

Александър Димов за развитието на футбола в Исперих и надеждите за възстановяване на спорта в Шумен – това е „Часът на Трета лига“