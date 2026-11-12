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Три "късни" дербита показаха, че може и по тъмно

  • 12 ное 2026 | 15:50
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Три "късни" дербита показаха, че може и по тъмно

Инициативата на БФС, подкрепена от органите на реда, за провеждането на дербита в по-късните часове дава положителен резултат. До момента през настоящия сезон се проведоха три от мачовете, които концентрират най-много фенско присъствие в родния футбол. И трите бяха в по-късен час, което позволи на повече запалянковци да присъстват на трибуните, а в крайна сметка не беше регистриран нито един сериозен инцидент.

Двубоят за Суперкупата на България между ЦСКА и Левски през септември започна в 18:30 часа и събра 18 000 зрители. Малко по-късно Ботев (Пловдив) прие Локомотив (Пловдив) в дербито в града под тепетата, което беше с начален час 19:30. Само преди няколко дни Левски и ЦСКА се срещнаха в шампионатен сблъсък пред около 25 000 зрители, като двубоят започна в 17:00 часа и завърши по тъмно. Всичко това показва, че безопасното провеждане на възлови мачове в по-късен мач, а не в ранния следобед, е възможно.

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