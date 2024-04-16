Определиха съдиите за последния кръг от редовния сезон в efbet Лига

Станаха ясни съдийските наряди за последния 30-и кръг от редовния сезон в efbet Лига. Волен Чинков ще свири двубоя между Левски и Берое, а Валентин Железов е определен за съдия на битката между Арда и ЦСКА - София.
Ето всички съдии за кръга:
19 април 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Етър ВТ
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Георги Юлиянов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов
19 април 2024 г., петък, 20:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Славия 1913
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
20 април 2024 г., събота, 15:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Черно море
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Николай Йорданов Колев
20 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
20 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Иван Захариев Вълчев
21 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Ахмед Яшар Ахмед
21 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Стефан Апостолов Апостолов
21 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Йордан Динков Сталев
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