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  3. Определиха съдиите за последния кръг от редовния сезон в efbet Лига

Определиха съдиите за последния кръг от редовния сезон в efbet Лига

  • 16 апр 2024 | 18:44
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Определиха съдиите за последния кръг от редовния сезон в efbet Лига

Станаха ясни съдийските наряди за последния 30-и кръг от редовния сезон в efbet Лига. Волен Чинков ще свири двубоя между Левски и Берое, а Валентин Железов е определен за съдия на битката между Арда и ЦСКА - София.

Ето всички съдии за кръга:

19 април 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Етър ВТ
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Георги Юлиянов Иванов
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
19 април 2024 г., петък, 20:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Славия 1913
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Мартин Емилов Венев
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
20 април 2024 г., събота, 15:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Черно море
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Мартин Тодоров Мачев
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
20 април 2024 г., събота, 17:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
20 април 2024 г., събота, 20:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
21 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
21 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
21 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Йордан Динков Сталев     

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