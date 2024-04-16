Определиха съдиите за последния кръг от редовния сезон в efbet Лига

Станаха ясни съдийските наряди за последния 30-и кръг от редовния сезон в efbet Лига. Волен Чинков ще свири двубоя между Левски и Берое, а Валентин Железов е определен за съдия на битката между Арда и ЦСКА - София.

Ето всички съдии за кръга:

19 април 2024 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Етър ВТ

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Георги Юлиянов Иванов

СН: Николай Георгиев Ангелов



19 април 2024 г., петък, 20:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Славия 1913

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



20 април 2024 г., събота, 15:15 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Черно море

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Мартин Тодоров Мачев

СН: Николай Йорданов Колев



20 април 2024 г., събота, 17:45 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



20 април 2024 г., събота, 20:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Иван Захариев Вълчев



21 април 2024 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Ахмед Яшар Ахмед



21 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Стефан Апостолов Апостолов



21 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Йордан Динков Сталев

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