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Резултати и голмайстори от Югоизток

  • 13 апр 2024 | 22:45
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Резултати и голмайстори от Югоизток

Днес се изиграха мачовете от 29-ия кръг на Югоизточната трета лига. Получиха се интересни резултати, като битката за влизане при професионалистите продължава с пълна сила.

Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – XXIХ кръг   

13 април 2024 г., събота, 17:00 ч:

Розова долина (Казанлък) - Левски (Карлово)   5:1

1:0-Венцислав Иванов (5)

1:1-Ахмед Сюнетчиев (24)

2:1-Мартин Маринов (41)

3:1-Никола Минков (56)

4:1-Мартин Маринов (86)

5:1-Иван Чергев (90)

Карнобат (Карнобат) - Загорец (Нова Загора)   1:5

0:1-Иван Винков (24)

1:1-Даниел Стаматов (37)

1:2-Иван Винков (55)

1:3-Пламен Иванов (63)

1:4-Пламен Иванов (69)

1:5-Георги Йорданов (81)

Локомотив II (Пловдив) - Атлетик (Куклен)   1:2

0:1-Рангел Игнатов (27)

0:2-Мирослав Манев (75)

1:2-Васил Църцев (80 дузпа)

Ботев II (Пловдив) - Димитровград (Димитровград)    4:0

1:0-Ивайло Видев (20)

2:0-Мирослав Георгиев (27)

3:0-Димитър Диклиев (34)

4:0-Константин Павлов (63)

Родопа (Смолян) - ФК Сливен (Сливен)   1:1

1:0- Даниел Кутев (44)

1:1-Петър Принджев (84)

Сокол (Марково) - Секирово (Раковски)   0:3

0:1-Стефан Рабаджийски (59)

0:2-Никола Лалев (72)

0:3-Йосиф Табаков (83)

Несебър (Несебър) - Гигант (Съединение)    1:1

0:1-Иван Стоянов (44)

1:1-Георги Мавродиев (73)

Саяна (Хасково) - Асеновец (Асеновград)   1:0

1:0-Надим Ангелов (38)

Берое II (Стара Загора) - Спартак (Пловдив)   0:1

0:1-Мирослав Радев (60)

13 април 2024 г., събота, 18:00 ч:

Созопол (Созопол) - ФК Ямбол (Ямбол)  1:1

1:0-Диян Молдованов (12 дузпа)

1:1-Александър Станчев (90)

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