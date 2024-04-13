Резултати и голмайстори от Югоизток

Днес се изиграха мачовете от 29-ия кръг на Югоизточната трета лига. Получиха се интересни резултати, като битката за влизане при професионалистите продължава с пълна сила.
Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – XXIХ кръг
13 април 2024 г., събота, 17:00 ч:
Розова долина (Казанлък) - Левски (Карлово) 5:1
1:0-Венцислав Иванов (5)
1:1-Ахмед Сюнетчиев (24)
2:1-Мартин Маринов (41)
3:1-Никола Минков (56)
4:1-Мартин Маринов (86)
5:1-Иван Чергев (90)
Карнобат (Карнобат) - Загорец (Нова Загора) 1:5
0:1-Иван Винков (24)
1:1-Даниел Стаматов (37)
1:2-Иван Винков (55)
1:3-Пламен Иванов (63)
1:4-Пламен Иванов (69)
1:5-Георги Йорданов (81)
Локомотив II (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 1:2
0:1-Рангел Игнатов (27)
0:2-Мирослав Манев (75)
1:2-Васил Църцев (80 дузпа)
Ботев II (Пловдив) - Димитровград (Димитровград) 4:0
1:0-Ивайло Видев (20)
2:0-Мирослав Георгиев (27)
3:0-Димитър Диклиев (34)
4:0-Константин Павлов (63)
Родопа (Смолян) - ФК Сливен (Сливен) 1:1
1:0- Даниел Кутев (44)
1:1-Петър Принджев (84)
Сокол (Марково) - Секирово (Раковски) 0:3
0:1-Стефан Рабаджийски (59)
0:2-Никола Лалев (72)
0:3-Йосиф Табаков (83)
Несебър (Несебър) - Гигант (Съединение) 1:1
0:1-Иван Стоянов (44)
1:1-Георги Мавродиев (73)
Саяна (Хасково) - Асеновец (Асеновград) 1:0
1:0-Надим Ангелов (38)
Берое II (Стара Загора) - Спартак (Пловдив) 0:1
0:1-Мирослав Радев (60)
13 април 2024 г., събота, 18:00 ч:
Созопол (Созопол) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1
1:0-Диян Молдованов (12 дузпа)
1:1-Александър Станчев (90)
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