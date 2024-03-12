Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 15 години

Левски - Ботев (Пловдив) 3:0

1:0 Лазар Петров (3')

2:0 Денис Милетиев (11')

3:0 Ернан Ангелов (18')

Пловдив 2015 - Черно море 0:9

0:1 Боян Русинов (22')

0:2 Стефан Монев (35')

0:3 Кирил Петров (39')

0:4 Стилиян Тодоров (56')

0:5 Стефан Монев (58')

0:6 Кирил Петров (61')

0:7 Кирил Петров (66')

0:8 Кирил Петров (69')

0:9 Боян Русинов (74')

Лудогорец - Септември 1:0

1:0 Ястиян Георгиев (50')

Звезденбург - Дунав 3:1

0:1 Йоан Нофал (23') д

1:1 Теодор Прашанков (54) д

2:1 Теодор Георгиев (62')

3:1 Теодор Георгиев (75')

Спартак (Варна) - ЦСКА-София 1:3

1:0 Александър Николаев (13')

1:1 Стивън Матеев (55')

1:2 Владислав Величков (70')

1:3 Йоан Андреев (76')

Локомотив (Пловдив) - Берое 4:1

1:0 Методи Клисуранов (6')

2:0 Криситиан Колев (39')

3:0 Васил Йорданов (52')

4:0 Методи Клисуранов (58')

4:1 Иван Петров (71')



Кронос - Славия 2:4

0:1 Иван Бонев (16')

0:2 Иван Бонев (19')

1:2 Станислав Иванов (21')д

1:3 Петър Благоев (28')

1:4 Петър Благоев (34')

2:4 Станислав Иванов (79')



Национал - Спартак (Плевен) 2:2

0:1 Валентино Георгиев (2')

1:1 Божидар Петров (12')

1:2 Даниел Стефанов (32')

2:2 Иво Плачков (45')

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