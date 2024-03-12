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  3. Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 12 март 2024 | 14:27
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Резултати и голмайстори от 18-ия кръг на Елитната група до 15 години

Левски - Ботев (Пловдив) 3:0
1:0 Лазар Петров (3')
2:0 Денис Милетиев (11')
3:0 Ернан Ангелов (18')

Пловдив 2015 - Черно море 0:9
0:1 Боян Русинов (22')
0:2 Стефан Монев (35')
0:3 Кирил Петров (39')
0:4 Стилиян Тодоров (56')
0:5 Стефан Монев (58')
0:6 Кирил Петров (61')
0:7 Кирил Петров (66')
0:8 Кирил Петров (69')
0:9 Боян Русинов (74')

Лудогорец - Септември 1:0
1:0 Ястиян Георгиев (50')

Звезденбург - Дунав 3:1
0:1 Йоан Нофал (23') д
1:1 Теодор Прашанков (54) д
2:1 Теодор Георгиев (62')
3:1 Теодор Георгиев (75')

Спартак (Варна) - ЦСКА-София 1:3
1:0 Александър Николаев (13')
1:1 Стивън Матеев (55')
1:2 Владислав Величков (70')
1:3 Йоан Андреев (76')

Локомотив (Пловдив) - Берое 4:1
1:0 Методи Клисуранов (6')
2:0 Криситиан Колев (39')
3:0 Васил Йорданов (52')
4:0 Методи Клисуранов (58')
4:1 Иван Петров (71')

Кронос - Славия 2:4
0:1 Иван Бонев (16')
0:2 Иван Бонев (19')
1:2 Станислав Иванов (21')д
1:3 Петър Благоев (28')
1:4 Петър Благоев (34')
2:4 Станислав Иванов (79')

Национал - Спартак (Плевен) 2:2
0:1 Валентино Георгиев (2')
1:1 Божидар Петров (12')
1:2 Даниел Стефанов (32')
2:2 Иво Плачков (45')

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