Обявиха съдията за "червеното" дерби

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от 24-тия кръг на efbet Лига. "Червеното" дерби между ЦСКА 1948 и ЦСКА - София ще бъде ръководено от Иво Андреев. Двубоят е в събота (9 март) от 15:00 ч. на стадион "Витоша" в Бистрица.

Драгомир Драганов ще свири Ботев (Пловдив) - Лудогорец, а Ивайло Ненков е главен рефер на срещата между Левски и Крумовград на "Герена".

Ето всички съдийски назначения:

8 март 2024 г., петък, 18:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Етър ВТ

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Георги Василев Йорданов

9 март 2024 г., събота, 12:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Петър Стоянов Петров

9 март 2024 г., събота, 15:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Стоян Маринов Алексиев

9 март 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Мартин Живков Богдев

10 март 2024 г., неделя, 12:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Илиян Петров Капарашев

СН: Костадин Ангелов Гергинов

10 март 2024 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Левски - ФК Крумовград

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

10 март 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Валентин Желев Добрев

11 март 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Йордан Динков Сталев

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