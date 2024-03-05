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Обявиха съдията за "червеното" дерби

  • 5 март 2024 | 18:16
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Обявиха съдията за "червеното" дерби

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите мачове от 24-тия кръг на efbet Лига. "Червеното" дерби между ЦСКА 1948 и ЦСКА - София ще бъде ръководено от Иво Андреев. Двубоят е в събота (9 март) от 15:00 ч. на стадион "Витоша" в Бистрица.

Драгомир Драганов ще свири Ботев (Пловдив) - Лудогорец, а Ивайло Ненков е главен рефер на срещата между Левски и Крумовград на "Герена".

Ето всички съдийски назначения:

8 март 2024 г., петък, 18:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Етър ВТ

ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Георги Василев Йорданов     

9 март 2024 г., събота, 12:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Славия 1913

ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН:    Петър Стоянов Петров     

 

9 март 2024 г., събота, 15:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Любомиров Минев

СН:    Стоян Маринов Алексиев     

 

9 март 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море

ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов

СН:    Мартин Живков Богдев     

 

10 март 2024 г., неделя, 12:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Илиян Петров Капарашев

СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

 

10 март 2024 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Левски - ФК Крумовград

ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Тодор Василев Вуков

4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Иво Николаев Колев

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     

 

10 март 2024 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Валентин Желев Добрев     

 

11 март 2024 г., понеделник, 17:30 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Хебър 1918

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Йордан Петров Петров

СН:    Йордан Динков Сталев     

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