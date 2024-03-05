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  3. Резултати и голмайстори от 17-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори от 17-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 5 март 2024 | 14:48
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Резултати и голмайстори от 17-ия кръг на Елитната група до 17 години

Спартак (Плевен) - Национал 1:1
0:1 Кирил Котев (60')
1:1 Теодор Николов (78')

Дунав - Ботев (Пловдив) 0:1
0:1 Николай Хаджиев (78')

Лудогорец - ЦСКА 1948 3:0
1:0 Елисей Съров (7')
2:0 Филип Гигов (19')
3:0 Филип Гигов (74')

Локомотив (Пловдив) - Славия 0:0

Септември - Черно море 0:0

Берое - Левски 2:2
1:0 Светослав Василев (33')
1:1 Никола Кунчев (62')
1:2 Никола Кунчев (76')
2:2 Владимир Сапунджиев (86')

Пирин - Хебър 1:0
1:0 Димитър Шопов (70')

ЦСКА-София - Етър 4:1
1:0 Илия Димитров (46')
1:1 Тонислав Донков (48')
2:1 Илия Димитров (63')д
3:1 Антон Толев (66')
4:1 Юлиан Гилов (78')

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