Резултати и голмайстори от 17-ия кръг на Елитната група до 17 години

Спартак (Плевен) - Национал 1:1
0:1 Кирил Котев (60')
1:1 Теодор Николов (78')
Дунав - Ботев (Пловдив) 0:1
0:1 Николай Хаджиев (78')
Лудогорец - ЦСКА 1948 3:0
1:0 Елисей Съров (7')
2:0 Филип Гигов (19')
3:0 Филип Гигов (74')
Локомотив (Пловдив) - Славия 0:0
Септември - Черно море 0:0
Берое - Левски 2:2
1:0 Светослав Василев (33')
1:1 Никола Кунчев (62')
1:2 Никола Кунчев (76')
2:2 Владимир Сапунджиев (86')
Пирин - Хебър 1:0
1:0 Димитър Шопов (70')
ЦСКА-София - Етър 4:1
1:0 Илия Димитров (46')
1:1 Тонислав Донков (48')
2:1 Илия Димитров (63')д
3:1 Антон Толев (66')
4:1 Юлиан Гилов (78')
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