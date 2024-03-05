Резултати и голмайстори от 17-ия кръг на Елитната група до 17 години

Спартак (Плевен) - Национал 1:1

0:1 Кирил Котев (60')

1:1 Теодор Николов (78')

Дунав - Ботев (Пловдив) 0:1

0:1 Николай Хаджиев (78')

Лудогорец - ЦСКА 1948 3:0

1:0 Елисей Съров (7')

2:0 Филип Гигов (19')

3:0 Филип Гигов (74')

Локомотив (Пловдив) - Славия 0:0

Септември - Черно море 0:0

Берое - Левски 2:2

1:0 Светослав Василев (33')

1:1 Никола Кунчев (62')

1:2 Никола Кунчев (76')

2:2 Владимир Сапунджиев (86')

Пирин - Хебър 1:0

1:0 Димитър Шопов (70')

ЦСКА-София - Етър 4:1

1:0 Илия Димитров (46')

1:1 Тонислав Донков (48')

2:1 Илия Димитров (63')д

3:1 Антон Толев (66')

4:1 Юлиан Гилов (78')

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