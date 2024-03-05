Резултати и голмайстори от 17-ия кръг на Елитната група до 15 години

ЦСКА - София - Национал 2:0

1:0 Владислав Величков (20')

2:0 Йоан Андреев (77')

Берое - Лудогорец 0:5

0:1 Николай Попов (23')

0:2 Преслав Стойков (46')

0:3 Петър Клявков (72')

0:4 Тимур Мустафа (75')

0:5 Тодор Илиев (80')

Славия - Звезденбург 5:0

1:0 Стоян Кочуков (14')

2:0 Петър Благоев (18')

3:0 Стоян Кочуков (45')

4:0 Петър Благоев (48')

5:0 Деан Йорданов (77')

Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 2:0

1:0 Виктор Христов (17')

2:0 Деан Нестеров (67')

Черно море - Локомотив (Пловдив) 0:0

Дунав - Левски 3:0

1:0 Дамян Цолов (16')

2:0 Стефан Чукурлиев (34')д

3:0 Йоан Нофал (68')

Септември - Кронос 6:0

1:0 Мартин Кузманов (3')

2:0 Димитър Маринов (24')

3:0 Борис Стоянов (35')

4:0 Виктор Добрев (52')

5:0 Виктор Добрев (64')

6:0 Асен Москов (69')

Спартак (Плевен) - Пловдив 2015 4:0

1:0 Даниел Стефанов (12')

2:0 Цветомир Конов (22')

3:0 Валентино Георгиев (48')

4:0 Даниел Стефанов (72')

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe