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  3. Резултати и голмайстори от 17-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 17-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 5 март 2024 | 14:28
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Резултати и голмайстори от 17-ия кръг на Елитната група до 15 години

ЦСКА - София - Национал 2:0
1:0 Владислав Величков (20')
2:0 Йоан Андреев (77')

Берое - Лудогорец 0:5
0:1 Николай Попов (23')
0:2 Преслав Стойков (46')
0:3 Петър Клявков (72')
0:4 Тимур Мустафа (75')
0:5 Тодор Илиев (80')

Славия - Звезденбург 5:0
1:0 Стоян Кочуков (14')
2:0 Петър Благоев (18')
3:0 Стоян Кочуков (45')
4:0 Петър Благоев (48')
5:0 Деан Йорданов (77')

Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 2:0
1:0 Виктор Христов (17')
2:0 Деан Нестеров (67')

Черно море - Локомотив (Пловдив) 0:0

Дунав - Левски 3:0
1:0 Дамян Цолов (16')
2:0 Стефан Чукурлиев (34')д
3:0 Йоан Нофал (68')

Септември - Кронос 6:0
1:0 Мартин Кузманов (3')
2:0 Димитър Маринов (24')
3:0 Борис Стоянов (35')
4:0 Виктор Добрев (52')
5:0 Виктор Добрев (64')
6:0 Асен Москов (69')

Спартак (Плевен) - Пловдив 2015 4:0
1:0 Даниел Стефанов (12')
2:0 Цветомир Конов (22')
3:0 Валентино Георгиев (48')
4:0 Даниел Стефанов (72')

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