Резултати и голмайстори от Югоизток

Днес се изиграха два мача от Югоизточната трета лига. Ето какво се случи във всички мачове от 22-ия кръг на надпреварата.
Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – ХХII кръг
2 март 2024 г., събота, 15:00 ч:
Левски (Карлово) - Гигант (Съединение) 3:2
0:1-Атанас Стамболов (2)
1:1-Пламен Крислов (41)
2:1-Ивелин Илиев (43)
2:2-Георги Мавродиев (58)
3:2-Пламен Крислов (79)
Секирово (Раковски) - Асеновец (Асеновград) 3:2
0:1-Шабан Осман (5)
1:1-Стефан Рабаджийски (34)
1:2-Шабан Осман (48 дузпа)
2:2-Йосиф Табаков (67)
3:2-Пламен Табаков (81)
ФК Сливен (Сливен) - Спартак (Пловдив) 0:2
0:1-Георги Лазаров (59)
0:2-Георги Лазаров (77)
Димитровград (Димитровград) - ФК Ямбол 4:0
1:0-Мирослав Илиев (25)
2:0-Мирослав Илиев (48)
3:0-Димитър Алексиев (65 дузпа)
4:0-Григор Георгиев (81)
Загорец (Нова Загора) - Берое II (Стара Загора) 4:0
1:0-Донислав Бозев (41)
2:0-Пламен Иванов (57 дузпа)
3:0-Пламен Иванов (64)
4:0-Иван Петров (76)
Розова долина (Казанлък) - Саяна (Хасково) 0:2
0:1-Бейсим Бейсим (80)
0:2-Ангел Костов (84)
Карнобат (Карнобат) - Несебър (Несебър) 0:1
0:1-Никола Гелин (36 дузпа)
Атлетик (Куклен) - Сокол (Марково) 5:0
1:0-Рангел Игнатов (24 дузпа)
2:0-Кристиан Орманов (43)
3:0-Мирослав Манев (59)
4:0-Александър Колев (77)
5:0-Никола Данчев (90)
3 март 2024 г., неделя, 15:00 ч:
Локомотив II (Пловдив) - Созопол (Созопол) 1:1
1:0-Ефе Али (63)
1:1-Тодор Петков (70)
Ботев II (Пловдив) - Родопа (Смолян) 5:0
1:0-Иво Казаков (13)
2:0-Иво Казаков (18)
3:0-Иво Казаков (25)
4:0-Бисер Бонев (51)
5:0-Мирослав Георгиев (81)
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