Резултати и голмайстори от Югоизток

Днес се изиграха два мача от Югоизточната трета лига. Ето какво се случи във всички мачове от 22-ия кръг на надпреварата.

Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – ХХII кръг

2 март 2024 г., събота, 15:00 ч:

Левски (Карлово) - Гигант (Съединение) 3:2

0:1-Атанас Стамболов (2)

1:1-Пламен Крислов (41)

2:1-Ивелин Илиев (43)

2:2-Георги Мавродиев (58)

3:2-Пламен Крислов (79)

Секирово (Раковски) - Асеновец (Асеновград) 3:2

0:1-Шабан Осман (5)

1:1-Стефан Рабаджийски (34)

1:2-Шабан Осман (48 дузпа)

2:2-Йосиф Табаков (67)

3:2-Пламен Табаков (81)

ФК Сливен (Сливен) - Спартак (Пловдив) 0:2

0:1-Георги Лазаров (59)

0:2-Георги Лазаров (77)

Димитровград (Димитровград) - ФК Ямбол 4:0

1:0-Мирослав Илиев (25)

2:0-Мирослав Илиев (48)

3:0-Димитър Алексиев (65 дузпа)

4:0-Григор Георгиев (81)

Загорец (Нова Загора) - Берое II (Стара Загора) 4:0

1:0-Донислав Бозев (41)

2:0-Пламен Иванов (57 дузпа)

3:0-Пламен Иванов (64)

4:0-Иван Петров (76)

Розова долина (Казанлък) - Саяна (Хасково) 0:2

0:1-Бейсим Бейсим (80)

0:2-Ангел Костов (84)

Карнобат (Карнобат) - Несебър (Несебър) 0:1

0:1-Никола Гелин (36 дузпа)

Атлетик (Куклен) - Сокол (Марково) 5:0

1:0-Рангел Игнатов (24 дузпа)

2:0-Кристиан Орманов (43)

3:0-Мирослав Манев (59)

4:0-Александър Колев (77)

5:0-Никола Данчев (90)

3 март 2024 г., неделя, 15:00 ч:

Локомотив II (Пловдив) - Созопол (Созопол) 1:1

1:0-Ефе Али (63)

1:1-Тодор Петков (70)

Ботев II (Пловдив) - Родопа (Смолян) 5:0

1:0-Иво Казаков (13)

2:0-Иво Казаков (18)

3:0-Иво Казаков (25)

4:0-Бисер Бонев (51)

5:0-Мирослав Георгиев (81)

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